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John Podesta, directeur de campagne d’Hillary Clinton. #PIZZAGATE
sebmenard
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28 views • May 22, 2020
Le contenu de cette vidéo fait froid dans le dos, on y entend un enfant être violenté par un homme adulte qui pourrait être John Podesta, l’ancien directeur de campagne d’Hillary Clinton, mouillé dans l’affaire du PizzaGate :

Homme : “Quel est mon nom?!”

Enfant qui hurle : “John!”

Homme : “Quel est mon nom?!”

Enfant : “John!”

Homme : “Mon autre nom, pourquoi tu ne m’appelle pas?”

Enfant : “John!!”

Homme : “Je suis ton père! A partir de maintenant tu m’appellera “papa”, tu m’entends?! CRIS”

Enfant : “John!”

L’enfant hurle, on entend des bruits de coups

Homme : “Tu dois m’appeler comme si j’étais ton père, quel est mon nom, hein??!!!”

Vous souvenez-vous de l’affaire du #PizzaGate? Ce scandale pédophile articulé autour de l’ancien directeur de campagne d’Hillary Clinton, John Podesta? L’affaire avait été révélée par la divulgation de mails sur le site Wikileaks, et le Système tout entier vous a affirmé qu’il s’agissait d’une “théorie conspirationniste”. (Si vous n’avez pas entendu parler du Pizza Gate → http://www.agoravox.fr/…/pizzagate-une-enquete-citoyenne-18…)

Et bien, regardez cette vidéo et la comparaison des voix

Note : Wikileaks est une organisation non-gouvernementale qui a pour objectif de faire fuiter des informations importantes et compromettantes tout en protégeant ses sources.

Plusieurs milliers de documents, relatifs à des scandales de violations des Droits de l’Homme, de corruption ou encore d’espionnage ont déjà été révélés au grand jour, valant a son fondateur Julien #Assange de se retrouver sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Il vit aujourd’hui caché pour éviter son extradition vers les USA pour ne pas finir sa vie en prison (ou disparaître malencontreusement).
Keywords
hillary clintonpizzagatepedophilejohn podesta
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