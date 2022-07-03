Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟ ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΑ

Λες και λειτουργώντας έχοντας θεωρήσει δεδομένο πως δεν έχουν αφήσει κάτι που να μην μας έχουν αποκαλύψει, αναφέρονται στην απαράδεκτη παραχώρηση του ονόματος turkagean σαν μια απλή ολιγωρία δείχνοντας την ίδια στιγμή κάθε άλλο παρά αποφασισμένοι να κάνουν έστω τυπικά το παραμικρό να τη διορθώσουν και μοιραία δημιουργώντας μας συνειρμούς με την προηγούμενη προδοτική παραχώρηση της Μακεδονίας. Ίσως το λάθος να οφειλόταν στο ότι προέκυψαν πολλές υποχρεώσεις τελευταίο καιρό με τις νομιμοποιήσεις λαθραίων μεταναστών δήθεν ως εργατών σε μια χώρα που η ανεργία αυξάνεται ή με την εξίσωση των δικαιωμάτων των παραφύσει ζευγαριών με τα φυσιολογικά.





Την ίδια ωρα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετά τις απαγορεύσεις των ταξιδιών λόγω των εγκλεισμών, προέκυψαν προβλήματα με απεργίες και με μη επαρκές προσωπικό στα αεροδρόμια και στην Αγγλία επίσης στους σιδηροδρόμους και στα λεωφορεία δυσκολεύοντας και πάλι τις μετακινήσεις όλως τυχαίως κάτι που επιπλέον έρχεται κουτί και με τα σχέδια τους να σταματήσουν μελλοντικά τις αεροπορικές πτήσεις στα πλαίσια των 0 εκπομπών άνθρακα κι έτσι σε όλο αυτό ενώνονται τα κομμάτια του παζλ της ατζέντας με απαράμιλλη μαεστρία. Βέβαια εμείς στην Ελλάδα δε χρειαζόμαστε απεργίες για να μην μετακινούμαστε πολύ καθώς οι ειδικοί συστρατευμένοι τόσο μοιράζουν τις μαντικές προβλέψεις τους για την πολύ σύντομα κορύφωση του νέου κύματος όσο και προτρέπουν να επανέλθουν τα υποχρεωτικά φίμωτρα γιατί φαίνεται πως παραχαλαρώσαμε και δεν ωριμάσαμε αρκετά όλοι μας ώστε να τα φοράμε και να αποφεύγουμε τους άλλους ανθρώπους με ευχαρίστηση.





Οπότε στα πλαίσια του φρενήρους αντανθρωπισμού που επιβάλλουν η δημιουργία χιμαίρων αναμένεται να αποτελεί κανονικότητα λόγω των παρεμβάσεων στο πλήρως αποκωδικοποιημένο πλέον ανθρώπινο γονιδίωμα ενώ νέα μωρά από σιλικόνη που ομοιάζουν με κανονικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη προς πώληση. Τα παραπάνω βεβαια ισχύουν για τον φυσικό κόσμο καθώς εν παραλλήλω ταχύτατα αναπτύσσεται και ο ψηφιακός κόσμος του metaverse όπου στα πλαίσια της μείωσης του πληθυσμού οι άνθρωποι θα μπορούν να αγοράζουν ψηφιακά μωρά και να τα μεγαλώνουν σαν κανονικά.





Οπότε με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σώματα των ανθρώπων σε συνδυασμό με την δυνατότητα συμμετοχής τους σε ψηφιακούς εικονικούς κόσμους που σύμφωνα με το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ σε λίγο θα είναι σημαντικότεροι από τον φυσικό θα λέγαμε πως από τη μια σκοπεύουν να κλείσουν τον κύκλο του ο,τιδήποτε έχει να κάνει με άνθρωπο και ελευθερία από την άλλη όμως ο εχθρός προδίδεται ως ένα απλό κακέκτυπο του Θεού που συνεχώς προσπαθεί να Τον αντιγράψει σε κάθε χαρακτηριστικό της Δημιουργίας Του και αυτή η επίγνωση είναι που μας βοηθάει να διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά της Αλήθειας από τον πατέρα του ψεύδους. Ο οποίος μάταια μας υπόσχεται να μας τα δώσει όλα ευκολα εκπαιδεύοντας μας να ποθούμε τη βόλεψη καθώς δεν ξεχνάμε πως δεν μπορούμε να υπερβούμε την εργασία που σοφά ο Πατέρας όρισε πως χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας και μέσα από ακόμα και τον πόνο να βρούμε τη δίοδο να γευτούμε το φως Του.







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