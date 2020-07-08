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OLMAYAN SAHTE SALGINLAR İCAT EDİLİYOR ve bunun için AŞILAR HAZIRLANIYOR | Prof. Oktay Sinanoğlu
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45 views • July 08, 2020
Mesela şimdi sahte domuz gribi gibi, kuş gribi gibi olmayan gripler icat ediliyor ve bunun için aşılar hazırlanıyor bir-iki Amerikan şirketinde. Milyarlarca dolar bu işten kazanıyorlar ve bu aşılar aslında olmayan bir salgına, olmayan bir grip için bu aşılar büyük çapta böyle birilerinin güdümünde olmuş ülkelere kakışlanıyor.
Şimdi napıyorlar, sahte bir grip icat ediyorlar. Burda (kitapta) anlatıyor, belgeleri de var. Sahte domuz gribi filan. Sahte kuş gribi aynı şey.
Şimdi buna aşılar yapıyorlar. Afrika'nın ahalisini, bütün kadınlarını bu aşıyla aşılıyorlar. Erkekleri değil, yalnız kadınları. Ve bilhassa doğum yapabilecek yaştakileri.
Şimdi napıyorlar, sahte bir grip icat ediyorlar. Burda (kitapta) anlatıyor, belgeleri de var. Sahte domuz gribi filan. Sahte kuş gribi aynı şey.
Şimdi buna aşılar yapıyorlar. Afrika'nın ahalisini, bütün kadınlarını bu aşıyla aşılıyorlar. Erkekleri değil, yalnız kadınları. Ve bilhassa doğum yapabilecek yaştakileri.
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