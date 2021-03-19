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Szedlacsik Miklós - Mire jó ez az oltás?
Többség Pártján Csoport
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63 views • March 19, 2021
"Nem gondolod, hogy az influenza egy alfaját átnevezték csak?"
"Tudtad, hogy az influenza adatok közlésével leálltak 2020-ban?"
"Milyen járvány az, ahol 10-20 ezer emberből EGY (!) megbetegszik? Ez semmi!!!"
"Az influenza SOSEM volt ugyanaz! Mindig mutálódik!"
"Az emberek teleszarták a gatyájukat, mert egy ÚJ néven futtatják az influenza vírust! - A hülyék kiszelektálódnak most!"

- - - - - - - -

THESE LOCKDOWNS WERE ONLY HARMFUL FOR SMALL BUSNISSES, NOT MEDIUM, OR LITTLE BUSNISSES. THE SOCIAL DISTANCE WILL NOT LET THEM ABLE TO MAKE PROFIT: THESE BUSNESSES WILL SINK UNTIL BANKRUPCY. THEY WILL NEVER LET IT GO: THEY HOPE, WE GET A HUNGER GAME SOCIETY, WHEN THEY GIVE US A MINIMUM WAGE IF YOU GET VACCINATED: THEN YOU WILL HAVE A SUB HUMAN BODY AND A DEAD BODY....
IF WE LET IT HAPPEN...!!!

[HUN]
EZEK A LEZÁRÁSOK CSAK A KÖZEPES- ÉS KIS ÜZLETEKET, VÁLLALKOZÓKAT FOGJÁK ÉRINTENI. A SZOCIÁLIS TÁVOLSÁG ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁSOK, TÚLSZABÁLYOZÁSOK MIATT NEM LESZNEK KÉPESEK PROFITOT TERMELNI, MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN EGYRE CSAK SÜLLYEDNI FOGNAK, MAJD CSŐDBE MENNEK. EZ UTÁN KAPSZ EGY MINIMÁL BÉRT, MELY ÉPP ELÉG LESZ AHHOZ, HOGY ÉLETBEN MARADJ, DE MÉG ÚGY IS CSAK SZEGÉNYEN. AZ ALAPJÖVEDELEM CSAK A BEOLTOTTAKNAK, VAKCINÁZOTTAKNAK JÁR MAJD, MELY OLTÁSOK NEMHOGY JOBBÁ, INKÁBB A GYENGÉBB, MANIPULÁLHATÓBBÁ TESZI A TESTED, MELYET 0-24H KÖVETNI LEHET MAJD, ILLETVE MELYET ADDIG MÉRGEZNEK, AMEDDIG AKARNAK: AKÁR A HIRTELEN HALÁLODIG....
HAMAROSAN CSAK ELEKTROMOS AUTÓK JÁRHATNAK MAJD, MERT AZOKAT KÖNNYEN KONTROLLÁLNI TUDJÁK ÉS AZOK NEM FOGNAK ELVINNI ODA, AHOVÁ ŐK NEM AKARJÁK, HOGY TÉGED ELVIGYEN - HIVATKOZVA A FÖLD FELMELEGEDÉS CÍMŰ HAZUGSÁGRA A LEGTÖBBEN ELFOGADJÁK MAJD EZT - HISZIK ŐK!
- MINDEZ RÁNK VÁR A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN GYORSÍTOTT TEMPÓBAN, HA HAGYJUK!!!

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