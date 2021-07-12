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Appel à l'apartheid de Macron : Où vont les trains ?... ou l'art de relier les points (réaction de Florian Philippot)
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20 views • July 12, 2021
Titre original : Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle !
12 juillet 2021 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b/Ce-qu%E2%80%99a-annonc%C3%A9-ce-soir-Macron-est-d%E2%80%99une-gravit%C3%A9-exceptionnelle:c?
@waq-up2.21 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b
Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle.
Ne sombrez pas. Tenez, et ensemble nous nous libérerons. Vive la France !
Parmi les commentaires de la vidéo :
La suite du plan des mondialistes : https://i.ibb.co/M8CHpMM/Feuille-de-route-COVID.jpg
Petit rappel historique : le 8 juillet 1942
MESURES D’APPLICATION DE LA 9EME ORDONNANCE
DES AUTORITES D’APPLICATIONS AU SUJET DES JUIFS
Il est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements publics et d’assister aux manifestations publiques, dont la liste suit :
1 – restaurants et lieux de dégustation,
2 – café, salons de thé et bars,
3 – théâtres,
4 – cinémas,
5 – concerts,
6 – music halls et autres lieux de plaisir,
7 – cabines de téléphone public,
8 – marchés et foires,
9 – piscines et plages,
10 – musées,
11 – bibliothèques,
12 – expositions publiques,
13 – châteaux forts ou historiques, ainsi que tous les monuments à caractère historique,
14 – manifestations sportives, soit comme participant soit comme spectateur,
15 – champs de courses et locaux de paris mutuels,
16 – lieux de camping,
17 – parcs.
Der Hoehere S.S.und Polizeifuehrer im Bereich
des Militaerbefehlshabers in Frankreich.
12 juillet 2021 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b/Ce-qu%E2%80%99a-annonc%C3%A9-ce-soir-Macron-est-d%E2%80%99une-gravit%C3%A9-exceptionnelle:c?
@waq-up2.21 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b
Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle.
Ne sombrez pas. Tenez, et ensemble nous nous libérerons. Vive la France !
Parmi les commentaires de la vidéo :
La suite du plan des mondialistes : https://i.ibb.co/M8CHpMM/Feuille-de-route-COVID.jpg
Petit rappel historique : le 8 juillet 1942
MESURES D’APPLICATION DE LA 9EME ORDONNANCE
DES AUTORITES D’APPLICATIONS AU SUJET DES JUIFS
Il est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements publics et d’assister aux manifestations publiques, dont la liste suit :
1 – restaurants et lieux de dégustation,
2 – café, salons de thé et bars,
3 – théâtres,
4 – cinémas,
5 – concerts,
6 – music halls et autres lieux de plaisir,
7 – cabines de téléphone public,
8 – marchés et foires,
9 – piscines et plages,
10 – musées,
11 – bibliothèques,
12 – expositions publiques,
13 – châteaux forts ou historiques, ainsi que tous les monuments à caractère historique,
14 – manifestations sportives, soit comme participant soit comme spectateur,
15 – champs de courses et locaux de paris mutuels,
16 – lieux de camping,
17 – parcs.
Der Hoehere S.S.und Polizeifuehrer im Bereich
des Militaerbefehlshabers in Frankreich.
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