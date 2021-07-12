Appel à l'apartheid de Macron : Où vont les trains ?... ou l'art de relier les points (réaction de Florian Philippot)

luciole 1084 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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12 juillet 2021 :

@waq-up2.21 :



Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle.

Ne sombrez pas. Tenez, et ensemble nous nous libérerons. Vive la France !



Parmi les commentaires de la vidéo :

La suite du plan des mondialistes :



Petit rappel historique : le 8 juillet 1942

MESURES D’APPLICATION DE LA 9EME ORDONNANCE

DES AUTORITES D’APPLICATIONS AU SUJET DES JUIFS



Il est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements publics et d’assister aux manifestations publiques, dont la liste suit :

1 – restaurants et lieux de dégustation,

2 – café, salons de thé et bars,

3 – théâtres,

4 – cinémas,

5 – concerts,

6 – music halls et autres lieux de plaisir,

7 – cabines de téléphone public,

8 – marchés et foires,

9 – piscines et plages,

10 – musées,

11 – bibliothèques,

12 – expositions publiques,

13 – châteaux forts ou historiques, ainsi que tous les monuments à caractère historique,

14 – manifestations sportives, soit comme participant soit comme spectateur,

15 – champs de courses et locaux de paris mutuels,

16 – lieux de camping,

17 – parcs.



Der Hoehere S.S.und Polizeifuehrer im Bereich

des Militaerbefehlshabers in Frankreich. Titre original : Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle !12 juillet 2021 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b/Ce-qu%E2%80%99a-annonc%C3%A9-ce-soir-Macron-est-d%E2%80%99une-gravit%C3%A9-exceptionnelle:c? @waq-up2.21 : https://odysee.com/@waq-up2.21:b Ce qu’a annoncé ce soir Macron est d’une gravité exceptionnelle.Ne sombrez pas. Tenez, et ensemble nous nous libérerons. Vive la France !Parmi les commentaires de la vidéo :La suite du plan des mondialistes : https://i.ibb.co/M8CHpMM/Feuille-de-route-COVID.jpg Petit rappel historique : le 8 juillet 1942MESURES D’APPLICATION DE LA 9EME ORDONNANCEDES AUTORITES D’APPLICATIONS AU SUJET DES JUIFSIl est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements publics et d’assister aux manifestations publiques, dont la liste suit :1 – restaurants et lieux de dégustation,2 – café, salons de thé et bars,3 – théâtres,4 – cinémas,5 – concerts,6 – music halls et autres lieux de plaisir,7 – cabines de téléphone public,8 – marchés et foires,9 – piscines et plages,10 – musées,11 – bibliothèques,12 – expositions publiques,13 – châteaux forts ou historiques, ainsi que tous les monuments à caractère historique,14 – manifestations sportives, soit comme participant soit comme spectateur,15 – champs de courses et locaux de paris mutuels,16 – lieux de camping,17 – parcs.Der Hoehere S.S.und Polizeifuehrer im Bereichdes Militaerbefehlshabers in Frankreich. Keywords vaccinationmacrondictaturefou

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