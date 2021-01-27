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Martine Wonner, députée du Bas-Rhin : « L’État a réussi à terroriser la population »
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30 views • January 27, 2021
23 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=0Qlfu9VHKLo
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Martine Wonner, députée du Bas-Rhin : « L’État a réussi à terroriser la population »
Députée depuis 2017, exclue de LaREM le 6 mai 2020 suite à son vote contre le plan de déconfinement du gouvernement, Martine Wonner milite aujourd’hui contre la dictature sanitaire au sein de son nouveau groupe parlementaire Libertés et Territoires. Elle nous livre dans cette interview du 20 janvier 2021 son analyse en tant que médecin-psychiatre sur l’impact psychologique de cette crise sanitaire sur les Français. Elle nous apporte un éclairage édifiant sur le fonctionnement du parlement et l’absence de contre-pouvoir face à un exécutif qui détient maintenant les pleins pouvoirs avec la prorogation le jour même de cet entretien de l’état d’urgence sanitaire jusqu’en juin 2021 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire1). Co-fondatrice du collectif "Laissons les médecins prescrire" qui est à l'initiative de la création de la coordination du collectif Santé Libre (voir notre vidéo live tournée lors du lancement de la coordination du collectif : https://www.youtube.com/watch?v=ulJ-SZD2beo), Martine Wonner appelle au retour d’un réel contre-pouvoir parlementaire dans les décisions sanitaires actuelles autour d’une autre gestion nationale incluant les traitements et la prévention.
Voir vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/magazine.nexus/videos/1403410783333806
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