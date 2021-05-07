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Satan
Satanismo espiritual
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2 views • May 07, 2021
Satan / Satanás
Por muito tempo, muita mentira e desinformação foram espalhadas sobre Satan. Muitos de nós já o viram, já conversaram com ele e até mesmo já foram astralmente tocados por ele. Quase todos nós que o conhecem concordam a respeito de sua aparência. Religiões do “caminho da mão direita” têm por muito tempo escrito sobre como eles acreditam que ele se pareça, como eles acreditam que os Demónios se pareçam, e estes não são nada além de mentiras blasfemas. Ele não é vermelho com chifres e cauda, nem se parece com um monstro do Dia das Bruxas. Ele não tem olhos flamejantes vermelhos ou asas de morcego. Estas representações são destinados à insultar, denegrir e blasfemar contra ele (há algumas ordens inferiores de Demónios. Eles são protetores e mensageiros que servem aos Demónios de ranque superior). Aqui estão as imagens de como Satan aparece para aqueles de nós que o viram. Ao contrário do satanismo ser rotulado como “escuridão”, Satan aparece vestindo uma longa túnica branca idêntico ao que ele é mostrado usando nas imagens abaixo (Lúcifer, um de seus nomes, significa “portador de luz”). Muitos de nós o viram muitas vezes e tem uma relação muito próxima com ele. Ele é lindo. Sua aparência é quase exatamente como nas imagens abaixo, fora que ele raramente aparece com asas.


https://paisatan.deathofcommunism.com/Satan/
Keywords
satansatanismocristianismo
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