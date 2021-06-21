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STOP med at TESTE!
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40 views • June 21, 2021
Hvor lang tid tror du at det tager at tæller til 2 milliarder? (svaret finder du i bunden)
Mellem 50-70.000 i Danmark bliver hver eneste dag teste for det de tror er en virus. Det koster om måneden ca. 2 milliarder danske kroner som ryger lige ud af statskassen og ned i de store forretningsmænds lommer.
Mange vil ikke indse det, men det er fup og bedrag det hele!
Der er tonsvis af evidens på at testen ikke tester for Cov-ID og den eneste mulighed du har for at finde ud af det, er at læse på tingene..
🧠LÆS PÅ TINGENE OG UDDAN DIG SELV!
✅ SE LINK TIL KILDER: https://martinmdiversen.dk/testpandemi/
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Mellem 50-70.000 i Danmark bliver hver eneste dag teste for det de tror er en virus. Det koster om måneden ca. 2 milliarder danske kroner som ryger lige ud af statskassen og ned i de store forretningsmænds lommer.
Mange vil ikke indse det, men det er fup og bedrag det hele!
Der er tonsvis af evidens på at testen ikke tester for Cov-ID og den eneste mulighed du har for at finde ud af det, er at læse på tingene..
🧠LÆS PÅ TINGENE OG UDDAN DIG SELV!
✅ SE LINK TIL KILDER: https://martinmdiversen.dk/testpandemi/
Støt mig hvis du føler for det
╰ https://martinmdiversen.dk/stot/
Tjek min tøj kollektion med NYE design hver uge
╰ https://martinmdiversen.dk/toj/#!/
Tilmeld dig min e-mail-liste for at undgå censur
╰ https://martinmdiversen.dk/e-mail%20liste
Gratis bog til dig Coron@ vi-rus, Sandheden og hvad du har brug for at vide
╰ https://martinmdiversen.dk/
SVAR PÅ SPØRGSMÅL: ca 64 år
╰ https://www.infoplease.com/askeds/counting-billion
Følg Martin MD:
╰ https://martinmdiversen.dk/Facebook
╰ https://martinmdiversen.dk/Instagram
╰ https://martinmdiversen.dk/Telegram
╰ https://martinmdiversen.dk/YouTube
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