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STOP med at TESTE!
Martin MD
Martin MD
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40 views • June 21, 2021
Hvor lang tid tror du at det tager at tæller til 2 milliarder? (svaret finder du i bunden)

Mellem 50-70.000 i Danmark bliver hver eneste dag teste for det de tror er en virus. Det koster om måneden ca. 2 milliarder danske kroner som ryger lige ud af statskassen og ned i de store forretningsmænds lommer.

Mange vil ikke indse det, men det er fup og bedrag det hele!

Der er tonsvis af evidens på at testen ikke tester for Cov-ID og den eneste mulighed du har for at finde ud af det, er at læse på tingene..

🧠LÆS PÅ TINGENE OG UDDAN DIG SELV!

✅ SE LINK TIL KILDER: https://martinmdiversen.dk/testpandemi/

Støt mig hvis du føler for det
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SVAR PÅ SPØRGSMÅL: ca 64 år
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