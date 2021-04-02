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UTOPIA - Το ζοφερό μας μέλλον! .... 💥
askitis
askitis
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277 views • April 02, 2021
ΔΕΙΤΕ ΤΟ...💥 Η Ταινία αυτή κέρδισε 2 διεθνή βραβεία (Σάντα Φε και Τορόντο) και προτάθηκε για ένα ακόμη (Λος Άντζελες). Στην Ελλάδα φυσικά αγνοήθηκε. Προφητική Αυστραλιανή ταινία μικρού μήκους γυρισμένη από τον ομογενή Costa Nikas με τη συμμετοχή αρκετών ομογενών ηθοποιών από το 2019, δηλαδή προτού γνωρίσουμε τους περιορισμούς του lockdown και τις καταδόσεις των συμπολιτών μας “για το καλό μας”. Ωστόσο αποδεικνύεται προφητική για το σήμερα και ίσως και για το μέλλον.
Η ταινία έχει διάρκεια μόλις 15 λεπτά αλλά πιστέψτε με είναι αρκετά γλαφυρή και μας δείχνει ένα μέλλον όχι και τόσο μακρινό που θα έχουν οι λαοί αν δεν αντιδράσουν στην νέα τάξη πραγμάτων.
...Ένας άντρας ζει σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες αστυνομεύουν ο ένας τον άλλον με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η χώρα της UTOPIA περηφανεύεται πως είναι η πιο ασφαλής χώρα, αλλά οι κάτοικοι της για κάποιον λόγο φαίνονται δυστυχισμένοι. Υγεία ή Ελευθερία; ....
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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