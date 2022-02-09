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B.I.G. Interview с Мамой Евы, победившей опухоль мозга
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670 views • February 09, 2022
Друзья, сегодня выкладываем очень интересный, познавательный и пробирающий до мурашек эфир Бориса и Инги Гринблат с Настоящим Героем нашего времени, чудесной мамой 6-летней девочки, у которой 4 года назад обнаружили рак головного мозга. Просто невозможно оторваться и не досмотреть до конца 💕
🧒 Весной 2018 года тогда 2-х летней дочке Ксюши поставили диагноз анапластическая эпендимома 3-4 ст. После пройденного лечения, они перешли на растительное питание. Ксюша узнала очень много о том, как связано питание, образ жизни и болезни. Она читала, читала, читала, в том числе информацию нашего проекта, общалась с людьми, у которых получилось выздороветь. И у них с Евой тоже получилось! Она верила в свою дочку и просто очень ее любила! Поэтому по-другому быть не могло! В апреле этого года Еве уже исполняется 6 лет, она здоровая и жизнерадостная!
🌿 Вы узнаете историю о том, как Ксюша узнала об альтернативных методах лечения онкологии и главное о том, как она решилась на это.
📖 Подробнее о том, что они применяли можно прочитать в постах на их страничке в Инстаграм.
Страница Ксюши в Инстаграм https://www.instagram.com/vegan_vkus/
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Материалы, упомянутые в видео:
Все серии фильма «Правда о вакцинах» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Все серии фильма «Правда о раке» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
⬇ Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-pro-pitanie/
B.I.G. Interview о действии Golden Reishi https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-golden-reishi/
B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/
B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/
B.I.G. Interview с нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-s-nutritsiologom/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 900 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
ыч
🧒 Весной 2018 года тогда 2-х летней дочке Ксюши поставили диагноз анапластическая эпендимома 3-4 ст. После пройденного лечения, они перешли на растительное питание. Ксюша узнала очень много о том, как связано питание, образ жизни и болезни. Она читала, читала, читала, в том числе информацию нашего проекта, общалась с людьми, у которых получилось выздороветь. И у них с Евой тоже получилось! Она верила в свою дочку и просто очень ее любила! Поэтому по-другому быть не могло! В апреле этого года Еве уже исполняется 6 лет, она здоровая и жизнерадостная!
🌿 Вы узнаете историю о том, как Ксюша узнала об альтернативных методах лечения онкологии и главное о том, как она решилась на это.
📖 Подробнее о том, что они применяли можно прочитать в постах на их страничке в Инстаграм.
Страница Ксюши в Инстаграм https://www.instagram.com/vegan_vkus/
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Материалы, упомянутые в видео:
Все серии фильма «Правда о вакцинах» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Все серии фильма «Правда о раке» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
⬇ Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-pro-pitanie/
B.I.G. Interview о действии Golden Reishi https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-golden-reishi/
B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/
B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/
B.I.G. Interview с нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-s-nutritsiologom/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 или Карту Тинькофф: 5536 9137 8660 1498 на имя Борис Гринблат
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 900 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
ыч
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