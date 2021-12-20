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Kvällens galenskap 211220
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30 views • December 20, 2021
1. Ett år efter avslöjandet att Fredrick Federley levde i samborelation med en dömd barnvåldtäktsman kommer nu uppgifter att den tidigare EU-toppen träffar ytterligare en dömd pedofil. Det är sajten Stoppa Pressarna som skriver att en dömd barnvåldtäktsman har haft sin bil parkerad över natten hemma hos centerpartisten.
https://samnytt.se/uppgifter-federley-traffar-ny-barnvaldtaktsman/
2. De skyhöga elpriserna slår hårt mot pensionärer. Christer Lindeblad, 73, bor i en mindre villa i skånska Åstorp. Han brukar ha en elräkning på omkring 2 000 kronor. Men i december kommer elkostnaden hamna på det tredubbla.
https://samtiden.nu/2021/12/elprischocken-halva-pensionen-gar-till-elrakningen/
3. Nu varnar kardinal Gerhard Müller för att företrädarna för the Great reset använder pandemin som en möjlighet för att tillägna sig fullständig kontroll över människor och etablera ett övervakningssamhälle.
https://www.vaken.se/katolsk-kardinal-varnar-for-att-pandemin-anvands-for-att-skapa-ett-globalt-overvakningssamhalle/
4. I Malmö anordnade i lördags frihetsrörelsen en demonstration mot vaccinpass som samlade omkring tusen personer. Detta enligt Polisens egna uppgifter, som först skrev att det rörde sig om 250-300 men sedan uppdaterade siffran till 800-900.
https://www.nyatider.nu/tusen-personer-demonstrerade-i-malmo-mot-vaccinpass/
5. Fallolyckor och hala badkar borde oroa allmänheten betydligt mer än skjutningar mellan kriminella gäng. Det skriver författaren Jan Guillou i Aftonbladet.
https://nyheteridag.se/guillou-hala-badkar-farligare-an-bevapnade-tonarsligor/
6. Detta är en hyllning till dig för att du inte har böjt dig för påbudet: vaxa, vaxxa! Då har du överlevt den största psykologiska operationen i mänsklighetens historia, som har varit planerad sedan lång tid tillbaka. Inser du hur mycket tid, resurser, pengar och ansträngning man lagt på detta?
https://newsvoice.se/2021/12/storsta-psykologiska-operationen/
7. Svenskarna måste vara beredda på nya restriktioner inom 24 timmar, enligt statsminister Magdalena Andersson (S). Detta till följd av spridningen av den nya virusvarianten omikron.
https://www.friatider.se/regeringen-nya-restriktioner-inom-24-timmar
8. Magnus Stenlund om Michael Yeadons 12 punkter som saknar motargument. Den som bara är intresserad av Michael Yeadon kan hoppa över dom första 20 minuterna.
https://swebbtv.se/w/2k1jt8FbFKkVdEiarHVegD
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://samnytt.se/uppgifter-federley-traffar-ny-barnvaldtaktsman/
2. De skyhöga elpriserna slår hårt mot pensionärer. Christer Lindeblad, 73, bor i en mindre villa i skånska Åstorp. Han brukar ha en elräkning på omkring 2 000 kronor. Men i december kommer elkostnaden hamna på det tredubbla.
https://samtiden.nu/2021/12/elprischocken-halva-pensionen-gar-till-elrakningen/
3. Nu varnar kardinal Gerhard Müller för att företrädarna för the Great reset använder pandemin som en möjlighet för att tillägna sig fullständig kontroll över människor och etablera ett övervakningssamhälle.
https://www.vaken.se/katolsk-kardinal-varnar-for-att-pandemin-anvands-for-att-skapa-ett-globalt-overvakningssamhalle/
4. I Malmö anordnade i lördags frihetsrörelsen en demonstration mot vaccinpass som samlade omkring tusen personer. Detta enligt Polisens egna uppgifter, som först skrev att det rörde sig om 250-300 men sedan uppdaterade siffran till 800-900.
https://www.nyatider.nu/tusen-personer-demonstrerade-i-malmo-mot-vaccinpass/
5. Fallolyckor och hala badkar borde oroa allmänheten betydligt mer än skjutningar mellan kriminella gäng. Det skriver författaren Jan Guillou i Aftonbladet.
https://nyheteridag.se/guillou-hala-badkar-farligare-an-bevapnade-tonarsligor/
6. Detta är en hyllning till dig för att du inte har böjt dig för påbudet: vaxa, vaxxa! Då har du överlevt den största psykologiska operationen i mänsklighetens historia, som har varit planerad sedan lång tid tillbaka. Inser du hur mycket tid, resurser, pengar och ansträngning man lagt på detta?
https://newsvoice.se/2021/12/storsta-psykologiska-operationen/
7. Svenskarna måste vara beredda på nya restriktioner inom 24 timmar, enligt statsminister Magdalena Andersson (S). Detta till följd av spridningen av den nya virusvarianten omikron.
https://www.friatider.se/regeringen-nya-restriktioner-inom-24-timmar
8. Magnus Stenlund om Michael Yeadons 12 punkter som saknar motargument. Den som bara är intresserad av Michael Yeadon kan hoppa över dom första 20 minuterna.
https://swebbtv.se/w/2k1jt8FbFKkVdEiarHVegD
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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