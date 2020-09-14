Dr. Carrie Madej - Vaccine Moderna (subtítulos español)

Posted by Dr. Carrie Madej on YT Aug-17-2020 (since removed from YT) Yes... the Vaccine is being developed. No... it is not to combat COVID. It is about creating HUMAN 2.0 using TRANSHUMAN technology and it happening at WARP SPEED. LISTEN. This video is critical knowledge. The new vaccines are using a protein called LUCIFERase and are injected with micro needles modeled after a SNAKE fang bite. You can't make this stuff up. The war is real.

Español:

Publicado por Dr. Carrie Madej en YT Ago-17-2020 (desde que se eliminó de YT) Sí... la vacuna se está desarrollando. No... no es para combatir el COVID. Se trata de la creación de HUMAN 2.0 utilizando la tecnología TRANSHUMANOS y está sucediendo a la velocidad del rayo. ATENTOS!!!. Este video es un conocimiento crítico. Las nuevas vacunas están utilizando una proteína llamada LUCIFERASE y se inyectan con micro agujas modeladas a partir de la mordedura de un colmillo de serpiente. No se pueden inventar estas cosas. La guerra es real. La Dra. Carrie Madej, DO, es especialista en medicina interna en McDonough, Georgia, Estados Unidos, y tiene más de 19 años de experiencia en el campo de la medicina. Se graduó en medicina en el Bioscience College of Osteopathic Medicine de la Universidad de Medicina de Kansas City, en 2001. La Dra. Madej está afiliada a las instalaciones médicas del Hospital Piedmont Fayette y el Centro Médico Regional del Sur.





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Bill Gates y la Red de Control de la Población - subtítulos español:

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El Plan de Bill Gates para Vacunar el Mundo - subtítulos español:



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vari3dad3s:





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