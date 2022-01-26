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NutriMedicalReportTUES25THJAN22 H2 GAFFNEY POLE SHFT CIVILCOLLAPSEPAST
NutriMedical Report
NutriMedical Report
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73 views • January 26, 2022
GAFFNEY FEB END UPDATED 2ND ED BOOK EARTH POLE SHIFTS IN PAST UPDATES, PREP NOW FOR WORLD KNEW GEOGRAPHIC CHANGES, CHRISTOPHER KEY, VACCINE POLICE, LEGAL PRESENT TO BIG TECH POLITICS RE CRIME OF GENOTOXIC VACCINES, PUTIN ANNEXATION OF SWEDEN, UKRAINE, BALTICS TO COUNTER WORLD ECONOMIC CONTROLLED DEMOLITION, KARDIOVASC, PAIN AWAY CREAM, RUSSIA ECONOMIC ANNEX SWEDEN BALTICS AND UKRAINE, STOP WORLD ECONOMIC FORMUM IMPLOSION BY BANKERS, BERNSTEIN END MANDATES OR TESTING, RUSSIA ANNEX UKRAINE BIDEN USELESS, ENDCOVID, TRUMP 2022, EDUCAP SOON, END COVID UK, TRUMP OK AZ RALLY NO VACCINES PUSH, SONIC LIFE STOP 5G TOWER TOXINS, LUMEN PHOTON IR, PURE WATER SYSTEMS, END UK COVID MASKS MANDATES, BIDEN IMPEACHMENT 2022, TRUMP 2022 KING MAKER OF HOUSE SPEAKER 2022, END OF DEMS IMPEACH BIDEN HARRIS, JOHN W SPRING RUSSIAN ANNEXES UKRAINE, NO TAIWAN INVASION CHINAS, END OF BIDEN REGIMEN, GOP USA 2022, SUPREME COURT END MANDATES OR TESTING, END OF BIDEN HARRIS SOON 2022 ELECTION IMPEACHED, KARDIOVASC, PAINAWAY CREAM, END OF COVID, EDUCAP SOON, RUSSIA AND UKRAINE WITH JOHN SPRING, TRUMP AZ RALLY NO VACCINE PUSH, JESUS IS THE RED PILL PER PUTIN ON VIDEO, END OF COVID WITH OMICRON, SUPREME COURT STOPPED MANDATES,
Keywords
earth changespole shiftgaffneyapr 2024 timelinesolar induced waterwater lowers magma temp1700 south shift
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