Μελέτη LANCET: "Σοβαρή η αγνόηση των εμβολιασμένων σαν πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης

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191 views • December 06, 2021





Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο εξάπλωση του ιού αυξάνεται σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα.

Εξετάζοντας τις νέες μολύνσεις στη Γερμανία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω αυξήθηκε από 16,9% τον Ιούλιο σε 58,9% τον Οκτώβριο.

Αυτό προσφέρει μια σαφή εκτίμηση ότι τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα γίνονται όλο και περισσότερο η πηγή μετάδοσης του Covid 19. Η μελέτη εντόπισε μια παρόμοια κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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ΒΕΛΓΙΟ - Δρ. Kristiaan DECKERS (GZA): "Οι ασθενείς που έχουμε στη ΜΕΘ είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι"

https://rumble.com/vp3ftl--.-kristiaan-deckers-gza-.html-

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Σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ο αριθμός των οικιακών επαφών που εκτέθηκαν σε μη εμβολιασμένα κρούσματα (23%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αριθμό που εκτέθηκαν σε εμβολιασμένα άτομα (25%).

Σε διάστημα τριών εβδομάδων στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρθηκαν 100 περιπτώσεις Covid 19 σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Από αυτές τις λοιμώξεις, το 89,7% των ατόμων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ το 3,4% δεν ήταν εμβολιασμένο.-

Περισσότερο ανησυχητικό για τους ερευνητές, στο Ισραήλ, είναι ένα ξέσπασμα που μόλυνε πολλούς εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, που προήλθε από έναν πλήρως εμβολιασμένο ασθενή του νοσοκομείου.

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Ισραηλινές ειδήσεις: «Στο εύρος των 60 ετών και άνω, δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά στην πιθανότητα να αρρωστήσει κάποιος είτε είναι εμβολιασμένος είτε όχι. CDC: με στέλεχος Delta ίδιο ιικό φορτίο σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους "

https://rumble.com/vn43sf--60-..html

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Προς υποστήριξη των φόβων που εκφράζονται στη μελέτη, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) απαριθμούν επί του παρόντος τέσσερις από τις πέντε περιοχές των ΗΠΑ με το υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων ατόμων ως κομητείες υψηλής μετάδοσης.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο που ενέχουν τα εμβολιασμένα άτομα.

«Φαίνεται ότι είναι βαριά αμέλεια να αγνοούμε τον εμβολιασμένο πληθυσμό ως πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης όταν αποφασίζουμε για μέτρα ελέγχου της δημόσιας υγείας».



Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet έρχεται καθώς οι χώρες σταθμίζουν την επιβολή των υποχρεώσεων εμβολιασμού κατά του Covid 19 για να βοηθήσουν στην προστασία των πολιτών από την εξάπλωση της παραλλαγής Omicron και την πιθανή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.

Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην ΕΕ που εφάρμοσε την απαίτηση εμβολίου κατά του Covid, απειλώντας με μηνιαίο πρόστιμο όλα τα άνω των 60 ετών που δεν κάνουν το εμβόλιο.



ΠΗΓΗ 1: Αυξάνεται η επιδημιολογική συνάφεια του εμβολιασμένου με COVID-19 πληθυσμού

(21)00258-1/fulltext?s=08



ΠΗΓΗ 2: Ο μαζικός εμβολιασμός αποτυγχάνει να ανακόψει τα ποσοστά μετάδοσης του Covid - μελέτη

https://www.rt.com/news/541900-mass-vaccination-covid-transmission/ [01/12/2021] | Σύμφωνα με ιατρική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, η διανομή του εμβολίου απέτυχε να σταματήσει τη μετάδοση του Covid19.Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο εξάπλωση του ιού αυξάνεται σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα.Εξετάζοντας τις νέες μολύνσεις στη Γερμανία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω αυξήθηκε από 16,9% τον Ιούλιο σε 58,9% τον Οκτώβριο.Αυτό προσφέρει μια σαφή εκτίμηση ότι τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα γίνονται όλο και περισσότερο η πηγή μετάδοσης του Covid 19. Η μελέτη εντόπισε μια παρόμοια κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.--------------------------ΒΕΛΓΙΟ - Δρ. Kristiaan DECKERS (GZA): "Οι ασθενείς που έχουμε στη ΜΕΘ είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι"------------------------Σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ο αριθμός των οικιακών επαφών που εκτέθηκαν σε μη εμβολιασμένα κρούσματα (23%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αριθμό που εκτέθηκαν σε εμβολιασμένα άτομα (25%).Σε διάστημα τριών εβδομάδων στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρθηκαν 100 περιπτώσεις Covid 19 σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Από αυτές τις λοιμώξεις, το 89,7% των ατόμων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ το 3,4% δεν ήταν εμβολιασμένο.-Περισσότερο ανησυχητικό για τους ερευνητές, στο Ισραήλ, είναι ένα ξέσπασμα που μόλυνε πολλούς εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, που προήλθε από έναν πλήρως εμβολιασμένο ασθενή του νοσοκομείου.----------------------Ισραηλινές ειδήσεις: «Στο εύρος των 60 ετών και άνω, δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά στην πιθανότητα να αρρωστήσει κάποιος είτε είναι εμβολιασμένος είτε όχι. CDC: με στέλεχος Delta ίδιο ιικό φορτίο σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους "----------------------Προς υποστήριξη των φόβων που εκφράζονται στη μελέτη, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) απαριθμούν επί του παρόντος τέσσερις από τις πέντε περιοχές των ΗΠΑ με το υψηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων ατόμων ως κομητείες υψηλής μετάδοσης.Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο που ενέχουν τα εμβολιασμένα άτομα.«Φαίνεται ότι είναι βαριά αμέλεια να αγνοούμε τον εμβολιασμένο πληθυσμό ως πιθανή και σχετική πηγή μετάδοσης όταν αποφασίζουμε για μέτρα ελέγχου της δημόσιας υγείας».Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet έρχεται καθώς οι χώρες σταθμίζουν την επιβολή των υποχρεώσεων εμβολιασμού κατά του Covid 19 για να βοηθήσουν στην προστασία των πολιτών από την εξάπλωση της παραλλαγής Omicron και την πιθανή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην ΕΕ που εφάρμοσε την απαίτηση εμβολίου κατά του Covid, απειλώντας με μηνιαίο πρόστιμο όλα τα άνω των 60 ετών που δεν κάνουν το εμβόλιο.ΠΗΓΗ 1: Αυξάνεται η επιδημιολογική συνάφεια του εμβολιασμένου με COVID-19 πληθυσμού https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762 (21)00258-1/fulltext?s=08ΠΗΓΗ 2: Ο μαζικός εμβολιασμός αποτυγχάνει να ανακόψει τα ποσοστά μετάδοσης του Covid - μελέτη Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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