© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Clown Planet News (8 May 2021): Vax Live, Gas Cyber Attack, Vatican Jab, Biosensors, & More
Follow
0
Share
Report
90 views • May 09, 2021
https://twitter.com/daernerys/status/1391089738820509707
https://twitter.com/POTUS/status/1391197316925861888
https://www.fox2detroit.com/news/detroit-now-paying-50-to-anyone-who-convinces-someone-to-get-a-vaccine
https://twitter.com/taryder/status/1389070729698701313
https://twitter.com/SussexPrincess/status/1391185548719632385
https://twitter.com/chrissgardner/status/1389104391597133827
https://twitter.com/dianemontagna/status/1390969479660703744
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/5/8/videomessaggio-vaxlive.html
https://www.globalcitizen.org/en/content/vax-live-impact-report/
https://twitter.com/GlblCtzn
https://www.vaccineconfidence.org/
https://news.trust.org/item/20210508152642-o9z7n
https://twitter.com/DailyCaller/status/1390393264583454723
https://twitter.com/AlanRMacLeod/status/1390726025097760769
https://twitter.com/Breaking911/status/1390816911605239809
https://twitter.com/Breaking911/status/1390391390455074816
https://breaking911.com/california-is-crumbling-gop-gubernatorial-candidate-caitlyn-jenner-is-interviewed-by-sean-hannity-video/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/04/15/987164563/scientists-create-early-embryos-that-are-part-human-part-monkey?utm_campaign=storyshare&;utm_source=twitter.com&utm_medium=social
https://twitter.com/disclosetv/status/1390728236808691712
https://twitter.com/disclosetv/status/1391087033196679173
https://twitter.com/FatEmperor/status/1390589724277026816/photo/1
https://www.dailywire.com/news/fauci-rejects-pandemic-being-close-to-ending-in-the-bottom-of-the-6th-inning
https://twitter.com/ClayTravis/status/1390366884189573121
https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/new-york-baseball-stadiums-to-seat-fans-in-separate-vaccinated-and-unvaccinated-sections_3806559.html
https://twitter.com/Ireland2020/status/1390598168199434242
https://boston.cbslocal.com/2021/05/07/umass-amherst-students-suspended-masks-outside-off-campus/
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-is-a-vaccine-passport-and-will-you-need-one-the-next-time-you-travel?utm_source=twitter&;utm_medium=social_scheduler&utm_term=Vaccination&utm_content=09/05/2021+00:00
https://www.corbettreport.com/futurevaccines/
https://archive.org/details/60-minutes-mike-wallace-exposes-the-1976-swine-flu-pandemic-vaccine-injuries
https://www.youtube.com/watch?v=jB4FUHHMI24
https://www.fiercebiotech.com/medical-devices/profusa-awarded-7-5-million-darpa-grant-to-work-implantable-biosensors
https://www.prnewswire.com/news-releases/profusa-and-partners-announce-initiation-of-study-to-measure-early-signs-of-influenza-through-biosensor-technology-301014961.html
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.wired.com/2013/11/remote-controlled-vaccine-delivery/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412752030767X
https://open.spotify.com/episode/2BJrLGZE7m0oyVdv0Iobwb?go=1&;utm_source=embed_v3&t=0&nd=1
https://www.technologyreview.com/2014/07/04/74389/a-contraceptive-implant-with-remote-control/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid-19-research-edible-vaccine-plants-tomato-lettuce-mucosal-immunity-1.5626484
https://science.sciencemag.org/content/335/6070/831
https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
https://twitter.com/nowthisnews/status/1390245705432793089
https://twitter.com/DarrenPlymouth/status/1390892862385102849
https://twitter.com/bray_ie/status/1390735791748485120/photo/1
https://twitter.com/goddeketal/status/1389252158797729792
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9556415/China-preparing-WW3-biological-weapons-six-years-investigators-say.html
https://twitter.com/mishtee69/status/1390942646663798784/photo/1
https://twitter.com/CuraFdn/status/1390704729597022208
https://twitter.com/CuraFdn
https://twitter.com/EdwardPentin/status/1390782344534142980
https://twitter.com/roinnslainte/status/1388505447431278596
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1387177500304977923
https://www.cdcfoundation.org/partner-list
https://off-guardian.org/2021/05/05/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety/
https://twitter.com/HighWireTalk/status/1390365981927559170
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1363897802636558342
https://www.thelastamericanvagabond.com/penn-university-study-finds-mrna-vaccines-gives-5-10-of-recipients-severe-adverse-reactions/
https://twitter.com/POTUS/status/1391197316925861888
https://www.fox2detroit.com/news/detroit-now-paying-50-to-anyone-who-convinces-someone-to-get-a-vaccine
https://twitter.com/taryder/status/1389070729698701313
https://twitter.com/SussexPrincess/status/1391185548719632385
https://twitter.com/chrissgardner/status/1389104391597133827
https://twitter.com/dianemontagna/status/1390969479660703744
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/5/8/videomessaggio-vaxlive.html
https://www.globalcitizen.org/en/content/vax-live-impact-report/
https://twitter.com/GlblCtzn
https://www.vaccineconfidence.org/
https://news.trust.org/item/20210508152642-o9z7n
https://twitter.com/DailyCaller/status/1390393264583454723
https://twitter.com/AlanRMacLeod/status/1390726025097760769
https://twitter.com/Breaking911/status/1390816911605239809
https://twitter.com/Breaking911/status/1390391390455074816
https://breaking911.com/california-is-crumbling-gop-gubernatorial-candidate-caitlyn-jenner-is-interviewed-by-sean-hannity-video/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/04/15/987164563/scientists-create-early-embryos-that-are-part-human-part-monkey?utm_campaign=storyshare&;utm_source=twitter.com&utm_medium=social
https://twitter.com/disclosetv/status/1390728236808691712
https://twitter.com/disclosetv/status/1391087033196679173
https://twitter.com/FatEmperor/status/1390589724277026816/photo/1
https://www.dailywire.com/news/fauci-rejects-pandemic-being-close-to-ending-in-the-bottom-of-the-6th-inning
https://twitter.com/ClayTravis/status/1390366884189573121
https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/new-york-baseball-stadiums-to-seat-fans-in-separate-vaccinated-and-unvaccinated-sections_3806559.html
https://twitter.com/Ireland2020/status/1390598168199434242
https://boston.cbslocal.com/2021/05/07/umass-amherst-students-suspended-masks-outside-off-campus/
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-is-a-vaccine-passport-and-will-you-need-one-the-next-time-you-travel?utm_source=twitter&;utm_medium=social_scheduler&utm_term=Vaccination&utm_content=09/05/2021+00:00
https://www.corbettreport.com/futurevaccines/
https://archive.org/details/60-minutes-mike-wallace-exposes-the-1976-swine-flu-pandemic-vaccine-injuries
https://www.youtube.com/watch?v=jB4FUHHMI24
https://www.fiercebiotech.com/medical-devices/profusa-awarded-7-5-million-darpa-grant-to-work-implantable-biosensors
https://www.prnewswire.com/news-releases/profusa-and-partners-announce-initiation-of-study-to-measure-early-signs-of-influenza-through-biosensor-technology-301014961.html
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.wired.com/2013/11/remote-controlled-vaccine-delivery/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412752030767X
https://open.spotify.com/episode/2BJrLGZE7m0oyVdv0Iobwb?go=1&;utm_source=embed_v3&t=0&nd=1
https://www.technologyreview.com/2014/07/04/74389/a-contraceptive-implant-with-remote-control/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/covid-19-research-edible-vaccine-plants-tomato-lettuce-mucosal-immunity-1.5626484
https://science.sciencemag.org/content/335/6070/831
https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
https://twitter.com/nowthisnews/status/1390245705432793089
https://twitter.com/DarrenPlymouth/status/1390892862385102849
https://twitter.com/bray_ie/status/1390735791748485120/photo/1
https://twitter.com/goddeketal/status/1389252158797729792
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9556415/China-preparing-WW3-biological-weapons-six-years-investigators-say.html
https://twitter.com/mishtee69/status/1390942646663798784/photo/1
https://twitter.com/CuraFdn/status/1390704729597022208
https://twitter.com/CuraFdn
https://twitter.com/EdwardPentin/status/1390782344534142980
https://twitter.com/roinnslainte/status/1388505447431278596
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1387177500304977923
https://www.cdcfoundation.org/partner-list
https://off-guardian.org/2021/05/05/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety/
https://twitter.com/HighWireTalk/status/1390365981927559170
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1363897802636558342
https://www.thelastamericanvagabond.com/penn-university-study-finds-mrna-vaccines-gives-5-10-of-recipients-severe-adverse-reactions/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.