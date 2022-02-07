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YOUR BLOOD IS TURNING TO JELLY! - MOTHER CLOTS IN THE CAR AFTER THE BIO-WEAPON JAB - THERE IS NO OXYGEN IN HER BLOOD ITS DEPLETED BY THE N-TECH JAB AND 5G RADIATION WAVES,ITS CELL AND BLOOD POISONING!
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802 views • February 07, 2022
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Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
BORIS IS BACK PEDDLING WARP SPEED - https://www.brighteon.com/4098b3d2-e918-48cd-8c95-b6b694cad8e9
TRUDEAU DEPLOYS GLOBALIST POLICE FORCE AGAINST HISTORIC PEACEFUL PROTEST
https://www.bitchute.com/video/Dypx8dxH2PCZ/
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET HIV - MAKE THAT COMPLAINT https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
WE THE PEOPLE ARE BACKED BY SOLID SCIENCE! - OTTAWA 2022 - https://www.brighteon.com/2b2b122c-cb2e-40d5-a51f-d93baffa72b3
THE DR,S DISCUSS THE GMO BIO WEAPON JAB KNOWN AS MRNA SHOTS - https://www.brighteon.com/c6124e30-541a-4110-b5ea-bf80212a7a4a
FARMER JONES - https://www.brighteon.com/94c174e3-24d4-44fa-a6d7-deb51d5d7ebb
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
ITS MY PET SCAPEGOAT TIME! - https://www.brighteon.com/20708114-3c95-4e88-a32c-3a7340e1d460
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - AND - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
WI-FI AIR PODS ARE VERY DANGEROUS - https://www.brighteon.com/39c0feb4-47b6-447c-a2df-869ccbb059ba
1000 DOCTORS SEW THE W-H-O - https://www.brighteon.com/327dbb3b-e388-4067-8dfd-28a447feace3
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
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