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LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
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16 views • September 10, 2020
Lange Frans met Adele van der Plas, 9 september 2020
LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1
Deel 1 Podcast met Lange Frans & Adele van der Plas:
https://youtu.be/yA2XPxzJxM4
De website van Baybasin:
http://www.hbaybas.com
English:
http://www.hbaybas.com/english-netherlands/
Protesten van oud-gevangenisdirecteuren voor vrijlating Baybasin:
https://www.restorejustice.nl/
Heel goeie om hierover te volgen op Twitter:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1
Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE
De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/
Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/
- - - - - - - - -
1. LF en WILLEM ENGEL
shorturl.at/dsIO1
2. LF en ROBERT TETTERO: GATES, DE JONGE, TRUMP, OBAMA
shorturl.at/jDJOQ
3. LF en SVEN HULLEMAN: PEDO ELITE, MH370, WAYFAIR
shorturl.at/akqsN
4. LF en TISJEBOY JAY: MEDIA, HYPOCRISIE, MAATREGELEN
shorturl.at/zLP89
5. LF en JANET OSSEBAARD: KINDERHANDEL, PEDO, DOCU
shorturl.at/crGN0
6. LF en KAREL VAN WOLFEREN: LEUGENS, KROES, CLINTON
shorturl.at/fhtU6
7. LF en GEORGE VAN HOUTS: 911
shorturl.at/joyDI
8. LF en ADELE VAN DER PLAS: PEDO JUSTITIE
shorturl.at/pBXY5
9. LF en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
shorturl.at/pPSU7
LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1
Deel 1 Podcast met Lange Frans & Adele van der Plas:
https://youtu.be/yA2XPxzJxM4
De website van Baybasin:
http://www.hbaybas.com
English:
http://www.hbaybas.com/english-netherlands/
Protesten van oud-gevangenisdirecteuren voor vrijlating Baybasin:
https://www.restorejustice.nl/
Heel goeie om hierover te volgen op Twitter:
https://twitter.com/TruthHitsEvery1
Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE
De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/
Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/
- - - - - - - - -
1. LF en WILLEM ENGEL
shorturl.at/dsIO1
2. LF en ROBERT TETTERO: GATES, DE JONGE, TRUMP, OBAMA
shorturl.at/jDJOQ
3. LF en SVEN HULLEMAN: PEDO ELITE, MH370, WAYFAIR
shorturl.at/akqsN
4. LF en TISJEBOY JAY: MEDIA, HYPOCRISIE, MAATREGELEN
shorturl.at/zLP89
5. LF en JANET OSSEBAARD: KINDERHANDEL, PEDO, DOCU
shorturl.at/crGN0
6. LF en KAREL VAN WOLFEREN: LEUGENS, KROES, CLINTON
shorturl.at/fhtU6
7. LF en GEORGE VAN HOUTS: 911
shorturl.at/joyDI
8. LF en ADELE VAN DER PLAS: PEDO JUSTITIE
shorturl.at/pBXY5
9. LF en ADELE VAN DER PLAS over BAYBASIN
shorturl.at/pPSU7
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