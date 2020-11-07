ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ! 💥 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΛΠΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΜΕΣ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ...

Steven Crowder ¨A lawyer filmed ballot boxes arriving at a counting center in Detroit- Michigan...Βίντεο και φωτογραφίες τις τελευταίες ώρες αποδεικνύουν την εκτενέστατη νοθεία κατά του Ντ.Τραμπ που υπήρξε αποδεδειγμένα σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν και συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε Νεβάδα και Πενσυλβάνια.Βίντεο από δικηγόρο δείχνει στην δημοκρατικά ελεγχόμενο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν , βαν να ξεφορτώνει χιλιάδες ψηφοδέλτια σε εκλογικό κέντρο στις 3 τα ξημερώματα. Μάλιστα το καροτσάκι που χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τις ψήφους εντοπίστηκε από χρήστη μέσα στο εκλογικό κέντρο.Οι ψήφοι μεταφέρονται στα εκλογικά κέντρα μόνο από το ταχυδρομείο των ΗΠΑ.Την ίδια στιγμή φωτογραφίες μέσα από τα εκλογικά κέντρα δείχνει ανθρώπους χωρίς διακριτικά και με καλυμμένα πρόσωπα να μεταφέρουν βαλίτσες με ψήφους.Στο Μίσιγκαν προστέθηκαν ξαφνικά 140.000 συνεχόμενοι ψήφοι προχθές στις 5 τα ξημερώματα έναντι 0 του Τραμπ και υποτίθεται ότι ψήφισε το… 90% των κατοίκων του.Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί μέσω Twitter να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων σε Πενσυλβάνια και Νεβάδα, καθώς υπάρχουν αποδείξεις εκτεταμένης νοθείας η οποία συνεχίζεται τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα σε μία κομητεία της Πενσυλβάνια σταμάτησε η καταμέτρηση μετά από προσφυγή της εκστρατείας Τραμπ. Επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως θα κινηθεί νόμικα για όλες τις πολιτείες που κέρδισε ο Μπάιντεν και υπάρχουν αποδείξεις νοθείας:«Όλες οι πρόσφατες πολιτείες που ο Μπάιντεν ισχυρίζεται ότι νίκησε θα αμφισβητηθούν νομικά από εμάς για την απάτη των ψηφοφόρων και τη νοθεία. Πολλές αποδείξεις – απλώς ρίξτε μια ματιά στα ΜΜΕ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! Αμερική πρώτη»!"...Μέχρι τώρα, έχει καταγραφεί σωρεία εκλογικών παραβιάσεων και νοθείας, στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, την Νεβάδα, την Αριζόνα, την Τζώρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα. Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, πετάγονται έξω από τα εκλογικά κέντρα στην Πενσυλβάνια, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Νεκροί, δείχνει να έχουν ψηφίσει σε Νεβάδα και Αριζόνα. Μη μόνιμοι κάτοικοι αυτών των Πολιτειών, έχουν ψηφίσει στην Νεβάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια, χωρίς σφραγίδα του ταχυδρομείου και χωρίς πιστοποίηση της αυθεντικότητας του προσώπου που έστειλε το ψηφοδέλτιο, γίνονται αποδεκτά σε πολλές Πολιτείες. Σάκοι, με ψήφους στρατιωτικών, που κατά μεγάλη πλειοψηφία στηρίζουν Τραμπ, βρέθηκαν πεταμένοι. Άλλοι σάκοι, εμφανίζονται μέσα στη νύχτα στα εκλογικά κέντρα που κατά «σύμπτωση» περιέχουν από 90% – 100%, έχουν ψήφους υπέρ του Μπάιντεν. Τα τυπογραφεία των Δημοκρατικών, δουλεύουν μέρα νύχτα, όπως όλα δείχνουν, για να παράγουν ψηφοδέλτια! Σε ορισμένες Πολιτείες, η εκλογική επιτροπή, δέχεται ψηφοδέλτια ακόμα και για δέκα μέρες μετά το πέρας των εκλογών. Δηλαδή, θα είναι ανοιχτά τα «μαγαζιά», μέχρι να τυπωθούν από τα τυπογραφεία, όσα ψηφοδέλτια είναι απαραίτητα για να βγει ο Μπάιντεν. Ο Τεξανός Γερουσιαστής, Τεντ Κρουζ, που εργάσθηκε ως νομικός σύμβουλος του Μπους στην υπόθεση της νοθείας της Φλώριντα από τον Αλ Γκορ, σε έξαλλη κατάσταση έλεγε, ότι δε γίνεται στη δική του Πολιτεία, που έχει δέκα εκατομμύρια πληθυσμό, η διαδικασία να έχει τελειώσει σε ένα βράδυ και στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, να θέλουν εβδομάδες για να κάνουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.Όλα αυτά, συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνο, σε Πολιτείες που έχουν Δημοκρατικούς Κυβερνήτες! Σε ελληνικές αναλογίες, για να γίνει σαφές και κατανοητό σε όλους τι συμβαίνει, είναι σαν κάποιοι να έχουν δώσει στην εκλογική περιφέρεια της Β΄ Αθηνών, την αποκλειστική εξουσία στην Αντίφα και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να κάνουν την υποδοχή και καταμέτρηση ψηφοδελτίων, ακόμα και δέκα μέρες μετά τις εκλογές!Είναι τόσο μεγάλη και εκτεταμένη η νοθεία, που έχει καθηλώσει και έχει σοκάρει ακόμα και το επιτελείο του Τραμπ! Δε ξέρουν από που να αρχίσουν και που να τελειώσουν, που λέει ο λόγος.Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μαζί με μεγάλες ομάδες δικηγόρων, έχουν καταφθάσει στις επίμαχες Πολιτείες. Ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής ασφάλειας, Ρικ Γκρενέλ, με ειδική ομάδα, συνδράμει στις έρευνες και ήδη, έχει ζητηθεί η παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του FBI, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στην τήρηση της νομιμότητας. Ο καλύτερος ερευνητής Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ , ο Τζον Σάλομον, με μεγάλη ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων, έχει αρχίσει το ψάξιμο σε 4 Πολιτείες. Το επιτελείο Τραμπ, έχει ρίξει στη μάχη τα πολύ σκληρά καρύδια και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της μαφίας των Δημοκρατικών. ......"ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ....