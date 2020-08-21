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Legea educației sexuale - Anarhia în Statele Unite - Consiliul Europei și "minoritățile sexuale"
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1 view • August 21, 2020
#PeterCostea #LIVE #AliantaRenastereaNationala
Transmis live pe 6 iunie 2020
Detalii și comentarii pe: https://fb.com/PeterCosteaEuroparlamentar
𝗗𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮𝘁𝗲:
• Legea educației sexuale
• Libertate pentru români și România - e vremea să abolim Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
• Știri din Parlamentul European
• Consiliul Europei și "minoritățile sexuale"
• Anarhia în Statele Unite
• Noutăți referitor la decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind bisericile române din Chicago
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Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenastereaNationala
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRenastereaNationala
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
Transmis live pe 6 iunie 2020
Detalii și comentarii pe: https://fb.com/PeterCosteaEuroparlamentar
𝗗𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮𝘁𝗲:
• Legea educației sexuale
• Libertate pentru români și România - e vremea să abolim Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
• Știri din Parlamentul European
• Consiliul Europei și "minoritățile sexuale"
• Anarhia în Statele Unite
• Noutăți referitor la decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind bisericile române din Chicago
URMĂREȘTE-NE ȘI AICI:
Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenastereaNationala
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRenastereaNationala
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
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