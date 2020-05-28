Μητροπολίτης Κερκύρας Nεκτάριος: «Πρόβα Παγκόσμιας Δικτατορίας»

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος ανέφερε από τον Άμβωνα προς τους πιστούς, στην Δοξολογία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που μεταδόθηκε ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, ότι γίνεται παγκοσμίως “πρόβα της παγκόσμιας δικτατορίας” η οποία έχει άλλους σκοπούς και ότι αυτό συντελείται και στην πατρίδα μας. Επίσης δήλωσε, πως έδωσε εντολή στις εκκλησίες, στο τέλος -της κεκλεισμένων των θυρών Θείας Λειτουργίας- να ανοίξουν οι πόρτες και όσοι πιστοί θέλουν, να κοινωνήσουν!

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας δήλωσε μεταξύ άλλων: “Μπορεί ο τελευταίος νόμος που βγήκε, να έχει μέσα τρόπους με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν την προσωπική τους άσκηση, ακόμα και τα σκυλάκια τους να έχουν την δυνατότητα να τα βγάλουν, όμως δεν υπήρξε μια απόφαση ότι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να έρθουν στην εκκλησία για να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Βγάλτε λοιπόν και εσείς μια τέτοια άδεια ώστε να λέτε ότι εξέρχεστε για τη σωματική σας άσκηση και ελάτε στην εκκλησία να κοινωνήσετε, να προσευχηθείτε, να πάρετε δύναμη και ελπίδα. Να μην υποστείλουμε την σημαία μας. Μπορεί μεν να μας λένε -μην πανικοβάλλεστε- αλλά αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι να πανικοβάλλουν τους ανθρώπους μας”. “Εύχομαι και προσεύχομαι στον Θεό να εκλείψουν όλα τούτα τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε την χαρά της Αναστάσεως και το Πάσχα του Κυρίου μας. Κανένας από εμάς δεν θα αντέξει να εορτάσει το Πάσχα μέσα στο σπίτι του. Προσευχηθήκαμε να αλλάξουν οι καταστάσεις και αυτής της πρόβας που γίνεται παγκοσμίως, της πρόβας της Παγκόσμιας λεγομένης Δικτατορίας η οποία έχει άλλους σκοπούς και θέλω να πιστεύω ότι τούτο συντελείται και στην πατρίδα μας”.-