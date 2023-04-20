Für immer Deutschland - 20. April Spezial (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Am heutigen Tag gedenken wir dir und deinen Taten, ehrenwerter Andreas!Vielen Dank für dein Wirken, deine Worte, deine Weisheit und Kampfeswillen!





Mögen deine Worte die Seelen der Menschen erreichen und ihnen die nötige Stärke verleihen, um die Wahrheit auszusprechen und die Herrschaft der Lüge zu brechen!





Andreas Kress - 20.04.1965





Viele Grüße,

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