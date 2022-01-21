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21.01.2022. Хорошие новости или свет в конце первого тоннеля. (Выпуск № 234 часть I (1)).
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13938 views • January 21, 2022
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Содержание:
00:23 Закон о ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ эвакуации принят. Кого куда будут отправлять, отбирая при этом детей? https://www.youtube.com/watch?v=Sch3PN1VFIs
11:20 Заброшенный микрорайон в Москве https://www.youtube.com/watch?v=u7PPYbfOJhY
19:26 «Живём, как в сказке» https://www.youtube.com/watch?v=zx5oXNquI5w
20:37 Статья. ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ... Что происходит при сканировании QR кодов? Пояснения экс-перта. https://3rm.info/main/87753-jeto-nuzhno-znat-chto-proishodit-pri-skanirovanii-qr-kodov-pojasnenija-jeksperta.html
24:22 Гаряев Пётр Петрович - Эпидемия гриппа - оружие массового поражения https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=3DS1gWX9zig&t=231s
33:07 Статья. Россиян предупредили о крупнейшей с 1990-х денежной реформе https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/12/27/rossiyan-predupredili-o-krupneyshey-s-1990kh-denezhnoy-reforme.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F1407983%2F2a000001653abd09e28122983da51195fb3d%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
36:57 Новогоднее обращение Владимира Квачкова – 2022 https://www.youtube.com/watch?v=q9xeln06Gqg
47:01 Видео из письма слушателя. Стихотворение православного о модной болезни и не только, а главное - о том, что народ у Христа прощения не просит
50:23 ПОЧЕМУ ВОЕННЫМ СТРАШНО? https://www.youtube.com/watch?v=yGgK13ArYX4
55:46 Новости нового года. Шваб, Путин, Билан и ввод принудительной процедуры в Европе https://www.youtube.com/watch?v=1QR3qE5ypLk
Сегодня мы поговорим о "временно хороших" новостях: законе о массовой эвакуации (отдельно для взрослых и детей); законе о массовых захоронениях; о разрушенной экономике и введении на фоне этого QR - кодов для населения со связанной информацией обо всех наших перемещениях, покупках и т.п.; о распространении вирусной инфекции квантовым путем; о денежной реформе и запрете криптовалют; о военных, подготовленных морально и финансово к выполнению преступных приказов; о синтезе физического, биологического и цифрового мира посредством чипирования.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:23 Закон о ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ эвакуации принят. Кого куда будут отправлять, отбирая при этом детей? https://www.youtube.com/watch?v=Sch3PN1VFIs
11:20 Заброшенный микрорайон в Москве https://www.youtube.com/watch?v=u7PPYbfOJhY
19:26 «Живём, как в сказке» https://www.youtube.com/watch?v=zx5oXNquI5w
20:37 Статья. ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ... Что происходит при сканировании QR кодов? Пояснения экс-перта. https://3rm.info/main/87753-jeto-nuzhno-znat-chto-proishodit-pri-skanirovanii-qr-kodov-pojasnenija-jeksperta.html
24:22 Гаряев Пётр Петрович - Эпидемия гриппа - оружие массового поражения https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=3DS1gWX9zig&t=231s
33:07 Статья. Россиян предупредили о крупнейшей с 1990-х денежной реформе https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/12/27/rossiyan-predupredili-o-krupneyshey-s-1990kh-denezhnoy-reforme.html?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F1407983%2F2a000001653abd09e28122983da51195fb3d%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
36:57 Новогоднее обращение Владимира Квачкова – 2022 https://www.youtube.com/watch?v=q9xeln06Gqg
47:01 Видео из письма слушателя. Стихотворение православного о модной болезни и не только, а главное - о том, что народ у Христа прощения не просит
50:23 ПОЧЕМУ ВОЕННЫМ СТРАШНО? https://www.youtube.com/watch?v=yGgK13ArYX4
55:46 Новости нового года. Шваб, Путин, Билан и ввод принудительной процедуры в Европе https://www.youtube.com/watch?v=1QR3qE5ypLk
Сегодня мы поговорим о "временно хороших" новостях: законе о массовой эвакуации (отдельно для взрослых и детей); законе о массовых захоронениях; о разрушенной экономике и введении на фоне этого QR - кодов для населения со связанной информацией обо всех наших перемещениях, покупках и т.п.; о распространении вирусной инфекции квантовым путем; о денежной реформе и запрете криптовалют; о военных, подготовленных морально и финансово к выполнению преступных приказов; о синтезе физического, биологического и цифрового мира посредством чипирования.
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