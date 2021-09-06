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CDL104 - Connaître nos droits fondamentaux (TENIR-I) - Jean-Jacques Crevecoeur
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15 views • September 06, 2021
lundi 6 septembre 2021
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
À partir de ce 6 septembre 2021, les conversations du lundi inaugurent une nouvelle série de rencontres orientées davantage vers la recherche de solutions et l'entraide. Mon objectif, c'est de vous aider à trouver les attitudes intérieures et les comportements extérieurs qui vous permettront de vivre le moins mal possible cette crise qui nous est imposée actuellement. Mon but, c'est de vous aider à tenir bon et à ne rien céder, malgré les pressions sociales, médiatiques et gouvernementales.
À noter que chaque conversation renverra à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL104 - Droits fondamentaux ». Dans ce groupe, vous êtes invités à NE PARTAGER QUE des informations qui ont un lien direct avec la thématique de la semaine, c'est-à-dire, nos droits fondamentaux. RIEN D'AUTRE ! D'ailleurs, toute publication qui traite d'un autre sujet sera supprimée immédiatement, pour que ce groupe soit le plus aidant et le plus pratique pour toute personne qui cherche à mieux connaître ses droits.
Dans le premier numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question clé sur laquelle tout repose : la connaissance de nos droits. Je suis intimement convaincu que si cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires a autant de pouvoir, c'est tout simplement parce que la plupart d'entre nous ignore ses droits les plus fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il devient urgent de réapprendre (ou d'apprendre) comment nous pouvons répondre face à un policier, à un vigile à l'entrée d'un commerce, à un service hospitalier, à un directeur d'école de nos enfants…
Je compte sur vous pour rejoindre le groupe sur Solidarita et pour partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net
— pour visionner la rediffusion de la session en direct du 1er septembre, cliquez sur : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148653234/posts/2151645500
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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À noter que chaque conversation renverra à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL104 - Droits fondamentaux ». Dans ce groupe, vous êtes invités à NE PARTAGER QUE des informations qui ont un lien direct avec la thématique de la semaine, c'est-à-dire, nos droits fondamentaux. RIEN D'AUTRE ! D'ailleurs, toute publication qui traite d'un autre sujet sera supprimée immédiatement, pour que ce groupe soit le plus aidant et le plus pratique pour toute personne qui cherche à mieux connaître ses droits.
Dans le premier numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question clé sur laquelle tout repose : la connaissance de nos droits. Je suis intimement convaincu que si cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires a autant de pouvoir, c'est tout simplement parce que la plupart d'entre nous ignore ses droits les plus fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il devient urgent de réapprendre (ou d'apprendre) comment nous pouvons répondre face à un policier, à un vigile à l'entrée d'un commerce, à un service hospitalier, à un directeur d'école de nos enfants…
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