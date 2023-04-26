scabelum.com

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Luis de Miguel entrevista a Francesco Lanza de Bona Ona, que hablará de los peligros del capitalismo de vigilancia, o sea de como las grandes corporaciones usan la información que recolectan sobre nosotros en nuestro navegar por los medios sociales para modificar nuestro comportamiento, prever nuestras necesidades y vendernos bienes y servicios o modificar nuestras opiniones políticas. El resultado de estas prácticas, si bien no ilegales pero como mínimo amorales, es una siempre mayor tendencia a la alienación, a la polarización de la sociedad y a un maniqueísmo extremo. (19 de abril 2023)
Hablaremos de prácticas saludables para reducir el control de los GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) sobre nuestras vidas.