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Robert F. Kennedy, Jr:Message Pour La Liberté Et L'espoir 24 oct. 2020 (VOSTFR)
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24 views • October 25, 2020
Aujourd'hui, 24 octobre 2020, il y a de nombreux rassemblements dans le monde entier. Les militants de ces pays s'unissent pour parler d'une même voix : Allemagne, Argentine, Bolivie, Pérou, Uruguay, Italie, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, France et Autriche.
Les citoyens de tous les pays paient un prix énorme pour l'épidémie. Ils ont non seulement perdu leurs proches, mais aussi leurs libertés, leurs moyens de subsistance, leur joie. Les enfants et les jeunes souffrent également de cette crise. Sans leurs amis et leurs activités sociales, les problèmes de santé mentale chez nos jeunes atteignent un niveau sans précédent. Partout dans le monde, les gens demandent à être épargnés des conséquences dévastatrices de l'épidémie.
Robert F. Kennedy, Jr, Président de Children's Health Defense, fournit un message inspirant pour la liberté et l'espoir aux activistes du monde entier.
https://childrenshealthdefense.org/
Les citoyens de tous les pays paient un prix énorme pour l'épidémie. Ils ont non seulement perdu leurs proches, mais aussi leurs libertés, leurs moyens de subsistance, leur joie. Les enfants et les jeunes souffrent également de cette crise. Sans leurs amis et leurs activités sociales, les problèmes de santé mentale chez nos jeunes atteignent un niveau sans précédent. Partout dans le monde, les gens demandent à être épargnés des conséquences dévastatrices de l'épidémie.
Robert F. Kennedy, Jr, Président de Children's Health Defense, fournit un message inspirant pour la liberté et l'espoir aux activistes du monde entier.
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