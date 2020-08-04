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Zeitgeist - O Filme (Legendado e Dublado)
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45 views • August 04, 2020
Neste excelente documentário Zeitgeist é abordada a questão do 11 de setembro de 2001(ver a partir do minuto 42:05) que não passou de uma bem engendrada ação dos USA/Israel. Existem outros pormenores que este documentário não sabe, mas que recentemente foi divulgado num programa: trabalhadores dos anos 60 revelaram que tinham colocado dinamite na construção de edifícios nos EUA...
O Pentágono foi destruído por um míssil e não por avião.
As torres caíram por explosões subterrâneas e não devido aos aviões.
O documentário também aborda inicialmente a questão das religiões. Na 3º parte aborda a questão financeira de uma forma que a maioria desconhece ma que vale a pena ver.
O Pentágono foi destruído por um míssil e não por avião.
As torres caíram por explosões subterrâneas e não devido aos aviões.
O documentário também aborda inicialmente a questão das religiões. Na 3º parte aborda a questão financeira de uma forma que a maioria desconhece ma que vale a pena ver.
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