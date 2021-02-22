© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Structurer l'information, agir et persévérer - La formule gagnante de Solidarita - CDL77 - Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
0
Download MP3
Share
Report
30 views • February 22, 2021
Commentaire original JJC :
À l'occasion d'une belle balade en forêt, je partage avec vous mes réflexions à propos des conditions qui constitueront l'efficacité et le succès de nos actions dans un contexte de plus en plus dictatorial et liberticide… Toutes ces conditions seront réunies au sein de ma nouvelle plateforme Solidarita.net, à travers trois dimensions complémentaires :
— la structuration, le traitement et le classement de l'information pertinente ;
— les actions collectives et concertées de désobéissance civile non-violente ;
— la répétition de ces actions et la persévérance dans notre détermination.
C'est à ce prix que nous avons une chance de contrecarrer les mondialistes qui cherchent à soumettre l'ensemble de l'humanité dans leur plan de contrôle transhumaniste et esclavagiste.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 22 février 2021
À l'occasion d'une belle balade en forêt, je partage avec vous mes réflexions à propos des conditions qui constitueront l'efficacité et le succès de nos actions dans un contexte de plus en plus dictatorial et liberticide… Toutes ces conditions seront réunies au sein de ma nouvelle plateforme Solidarita.net, à travers trois dimensions complémentaires :
— la structuration, le traitement et le classement de l'information pertinente ;
— les actions collectives et concertées de désobéissance civile non-violente ;
— la répétition de ces actions et la persévérance dans notre détermination.
C'est à ce prix que nous avons une chance de contrecarrer les mondialistes qui cherchent à soumettre l'ensemble de l'humanité dans leur plan de contrôle transhumaniste et esclavagiste.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 22 février 2021
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.