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«Славься, Иисус!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. Делюсь песней, на которую Господь вдохновил в 2021 г.
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Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
pdf https://cloud.mail.ru/public/DBDL/kVZ3WL4nu
doc https://cloud.mail.ru/public/bRKi/EYpMVaxpf
odt https://cloud.mail.ru/public/CNEm/wKuKRWhK2
"Славься, Иисус!"
С Am
Славься, Иисус,
F Fm G
В моей жизни.
С Am
Только лишь Твоей руки, Господь, держусь,
F G Am
И cтремлюсь к Твоей святой отчизне.
F G C (G )
И cтремлюсь к Твоей святой отчизне.
Славься, мой Пастух,
Ты у дверцы.
Только лишь на тихий голос Твой и стук
Я иду и открываю сердце.
Я иду и открываю сердце.
Cлавься, Иисус,
В нашем доме.
С наших плеч сними ярма тяжёлый груз!
Вавилона век уж на изломе.
Вавилона век уж на изломе.
Ты - вечности скала,
Ты всё Тот же.
Всем Твоим деяньям дивным нет числа.
Каждый век Тобою дивно сложен.
И Твоя любовь всего дороже.