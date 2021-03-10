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Stockholm, a demonstration for freedom and truth. 2021 march 6
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21 views • March 10, 2021
Här skildras lördagens demonstration i någorlunda kronologisk ordning.
by Education4future
00:30 det börjar. folk samlas. samuel i megafon
08:40 intervju maneka
09:31 man blir ivägsläpad av polis
13:00 maneka talar
17:25 heiko
26:26 filip talar
27:45 mer tal
28:01 man blir frihetsberövad
34:10-35:17 polis för iväg flertal människor
27:24 man frihetsberövad
37:53 människor frihetsberövade
38:18 filip sjunger
39:51 frihetsberövning
39:47 frihetsberövning
40:27 frihetsberövning
folk gripna genom hela segmentet
41:32 maneka talar
45:19 marsch påbörjas
50:36 uppehåll
52:12 marsch fortsätter
53:02 ankomst vid bron
57:09 polislinjen forceras
58:10 fågelvy
1:02:05 stillestånd på guldbron
1:10:02 demonstranterna släpps igenom. marschen fortsätter
1:14:02 intervju ingemar
1:16:11 "drönarfight"
1:18:11 sveriges radio intervjuar dick jonefeldt
1:20:13 intervju eivor och liba
by Education4future
00:30 det börjar. folk samlas. samuel i megafon
08:40 intervju maneka
09:31 man blir ivägsläpad av polis
13:00 maneka talar
17:25 heiko
26:26 filip talar
27:45 mer tal
28:01 man blir frihetsberövad
34:10-35:17 polis för iväg flertal människor
27:24 man frihetsberövad
37:53 människor frihetsberövade
38:18 filip sjunger
39:51 frihetsberövning
39:47 frihetsberövning
40:27 frihetsberövning
folk gripna genom hela segmentet
41:32 maneka talar
45:19 marsch påbörjas
50:36 uppehåll
52:12 marsch fortsätter
53:02 ankomst vid bron
57:09 polislinjen forceras
58:10 fågelvy
1:02:05 stillestånd på guldbron
1:10:02 demonstranterna släpps igenom. marschen fortsätter
1:14:02 intervju ingemar
1:16:11 "drönarfight"
1:18:11 sveriges radio intervjuar dick jonefeldt
1:20:13 intervju eivor och liba
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