Stockholm, a demonstration for freedom and truth. 2021 march 6

Här skildras lördagens demonstration i någorlunda kronologisk ordning.

by Education4future



00:30​ det börjar. folk samlas. samuel i megafon

08:40​ intervju maneka

09:31​ man blir ivägsläpad av polis

13:00​ maneka talar

17:25​ heiko

26:26​ filip talar

27:45​ mer tal

28:01​ man blir frihetsberövad

34:10​-35:17​ polis för iväg flertal människor

27:24​ man frihetsberövad

37:53​ människor frihetsberövade

38:18​ filip sjunger

39:51​ frihetsberövning

39:47​ frihetsberövning

40:27​ frihetsberövning

folk gripna genom hela segmentet

41:32​ maneka talar

45:19​ marsch påbörjas

50:36​ uppehåll

52:12​ marsch fortsätter

53:02​ ankomst vid bron

57:09​ polislinjen forceras

58:10​ fågelvy

1:02:05​ stillestånd på guldbron

1:10:02​ demonstranterna släpps igenom. marschen fortsätter

1:14:02​ intervju ingemar

1:16:11​ "drönarfight"

1:18:11​ sveriges radio intervjuar dick jonefeldt

1:20:13​ intervju eivor och liba