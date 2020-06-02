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INTERVIEW DE DONALD TRUMP CENSURÉ - DONALD TRUMP CENSORED INTERVIEW
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Interview de Donald Trump CENSURÉ par Facebook - 22 Mai 2020 - Full Measure - Sharyl Attkisson VF
Interview de Donald Trump CENSURÉ - Donald Trump CENSORED Interview
Interview of Donald Trump CENSORED by Facebook
Source: https://www.youtube.com/watch?v=Ql9n_SMKaIs
Interview originale complète : https://www.youtube.com/watch?v=gyYdNN_klWs
Beaucoup d'actes répréhensibles présumés ont été découverts récemment par le FBI et des officiels du renseignement, jusqu'à ce que vous nommiez Richard Grenell directeur par intérim du renseignement national.
Les journalistes, les membres du congrès, et de la société civile, ont insisté pour voir ces informations et ce depuis 3 ans, mais elles ont été cachées, qu'en pensez-vous ? Parce qu'elles ont été caché par des personnes travaillant pour votre administration.
Richard Grenell est une superstar, il a eu le cran et le courage de faire ce qu'il a fait. Nous avons une autre superstar qui arrive comme vous le savez, John Ratcliffe, il vient d'être approuvé hier et il prendra la relève mardi.
Richard Grenell a fait l'un des meilleurs travail que j'ai jamais vu, en peu de temps, il les a exposé comme étant corrompus.
Regardez, ils ont essayé de faire tombé un président des États-Unis, illégalement, tout est illégal.
Je ne sais pas ce qui se passe, nous espérons que Bill barr va être aussi bon que nous le pensons parce que c'est un grand gentleman, un grand homme, il doit utiliser cette information et faire ce qui est juste, il fera ce qui est juste, Bill barr fera ce qui est juste.
Mais ce que Richard Greneel a fait pour ce pays est incroyable.
Pourquoi a t-il fallu Richard Grenell ? vous aviez d'autres personnes qui travaillaient dans votre ...
Je l'ai fait, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, Dan Coats n'aurait jamais dû laisser ça arriver, Dan Coats est resté la pendant deux ans et n'a pas fait son travail, Il a ensuite été remplacé par une bonne personne issu des militaires, mais il n'était là que pour une courte période.
Mais je suis tellement déçu que Dan Coats n'ait pas fait son travail, Jeff Session était un désastre en tant que procureur général, il n'aurait jamais dû être procureur général, il n'est pas qualifié, il n'est pas mentalement qualifié pour être procureur général.
Il était le plus gros problème, je veux dire que Jeff Session a mis des gens en place qui ont été un désastre,
Ils ont toujours eu le département de la justice, mais ils l'ont gardé sous Jeff Sessions.
Et toute cette affaire russe est une arnaque.
Pensez-y : ils ont dépensé 45 millions de dollars pour enquêter pendant 2 ans et demi et ils n'ont rien trouvé. Pas de collusion !
Une de mes amis, très intelligent, un grand homme d'affaire m'a appelé, il m'a dit :
« Tu dois etre la personne la plus honnête du monde, ils t'ont scruté sur des années et des années. Ils ont interrogé des gens que je n'avais pas vu depuis des années »
Des millions d'appels téléphonique, et pas un seul à la Russie.
Regardez, certaines de ces personnes, et je le dis fièrement.
Je ne suis venu à Washington que 17 fois dans ma vie, et la 18eme fois que Je suis venu c'était en tant que président des États-Unis.
J'ai eu une belle vie, j'ai bien réussi, et beaucoup bonne choses sont arrivé.
Et que s'est il passé ? Je ne connaissais personne a Washington, et que ce soit Jeff Sessions qui était une erreur, ou Dan Coats qui était une erreur de recrutement, mais c'est surtout Jeff Sessions qui était une grosse erreur. Coats est resté là et il n'a rien fait du tout
Lorsque vous regardez ce qu'a accompli Richard Grenell en 8 semaines, et ces gens n'ont rien fait pendant 2 ans et demi alors qu'ils auraient du révéler ce scandale.
Certaines personnes m'ont beaucoup déçu, et d'autres ont fait un travail phénoménal.
Mais que suis je en train de faire ?
Je combat l'état profond.
Je combat le « Marais »
Et j'ai dit que j'étais en train de le faire, je les expose.
Je pense que … Si cela poursuit son cours, et Ratcliffe est formidable, si cela poursuit son cours alors j'ai une chance de briser l'état profond.
C'est une groupe de gens malsains, c'est très néfaste pour notre pays, et ce n'était jamais arrivé auparavant.
Vous êtes aussi une victime de l'état profond, ça ne me fait pas plaisir de vous dire cela , mais que vous en soyez consciente ou non, ils vous ont maltraité pendant des années, et c'est le cas pour bien des personnes.
Il ne pensaient pas que je gagnerais, et j'ai gagné.
Et ils ont essayé de me destituer, c'était leur police d'assurance.
« Hillary va gagner, mais si ce n'est pas le cas, nous avons un plan B »
Mais je les ai battu sur leur plan B, et maintenant ils se retrouvent exposés
James Comey est un flic ripou, Maccabe est un sale type, ce sont tous des sales types.
Lisa page and Strzok, ce sont les deux amants, Et ils ont utilisé des serveurs publique, parce qu'il ne voulait que personne ne les voit, leur conjoint etc..
Interview de Donald Trump CENSURÉ - Donald Trump CENSORED Interview
Interview of Donald Trump CENSORED by Facebook
Source: https://www.youtube.com/watch?v=Ql9n_SMKaIs
Interview originale complète : https://www.youtube.com/watch?v=gyYdNN_klWs
Beaucoup d'actes répréhensibles présumés ont été découverts récemment par le FBI et des officiels du renseignement, jusqu'à ce que vous nommiez Richard Grenell directeur par intérim du renseignement national.
Les journalistes, les membres du congrès, et de la société civile, ont insisté pour voir ces informations et ce depuis 3 ans, mais elles ont été cachées, qu'en pensez-vous ? Parce qu'elles ont été caché par des personnes travaillant pour votre administration.
Richard Grenell est une superstar, il a eu le cran et le courage de faire ce qu'il a fait. Nous avons une autre superstar qui arrive comme vous le savez, John Ratcliffe, il vient d'être approuvé hier et il prendra la relève mardi.
Richard Grenell a fait l'un des meilleurs travail que j'ai jamais vu, en peu de temps, il les a exposé comme étant corrompus.
Regardez, ils ont essayé de faire tombé un président des États-Unis, illégalement, tout est illégal.
Je ne sais pas ce qui se passe, nous espérons que Bill barr va être aussi bon que nous le pensons parce que c'est un grand gentleman, un grand homme, il doit utiliser cette information et faire ce qui est juste, il fera ce qui est juste, Bill barr fera ce qui est juste.
Mais ce que Richard Greneel a fait pour ce pays est incroyable.
Pourquoi a t-il fallu Richard Grenell ? vous aviez d'autres personnes qui travaillaient dans votre ...
Je l'ai fait, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, Dan Coats n'aurait jamais dû laisser ça arriver, Dan Coats est resté la pendant deux ans et n'a pas fait son travail, Il a ensuite été remplacé par une bonne personne issu des militaires, mais il n'était là que pour une courte période.
Mais je suis tellement déçu que Dan Coats n'ait pas fait son travail, Jeff Session était un désastre en tant que procureur général, il n'aurait jamais dû être procureur général, il n'est pas qualifié, il n'est pas mentalement qualifié pour être procureur général.
Il était le plus gros problème, je veux dire que Jeff Session a mis des gens en place qui ont été un désastre,
Ils ont toujours eu le département de la justice, mais ils l'ont gardé sous Jeff Sessions.
Et toute cette affaire russe est une arnaque.
Pensez-y : ils ont dépensé 45 millions de dollars pour enquêter pendant 2 ans et demi et ils n'ont rien trouvé. Pas de collusion !
Une de mes amis, très intelligent, un grand homme d'affaire m'a appelé, il m'a dit :
« Tu dois etre la personne la plus honnête du monde, ils t'ont scruté sur des années et des années. Ils ont interrogé des gens que je n'avais pas vu depuis des années »
Des millions d'appels téléphonique, et pas un seul à la Russie.
Regardez, certaines de ces personnes, et je le dis fièrement.
Je ne suis venu à Washington que 17 fois dans ma vie, et la 18eme fois que Je suis venu c'était en tant que président des États-Unis.
J'ai eu une belle vie, j'ai bien réussi, et beaucoup bonne choses sont arrivé.
Et que s'est il passé ? Je ne connaissais personne a Washington, et que ce soit Jeff Sessions qui était une erreur, ou Dan Coats qui était une erreur de recrutement, mais c'est surtout Jeff Sessions qui était une grosse erreur. Coats est resté là et il n'a rien fait du tout
Lorsque vous regardez ce qu'a accompli Richard Grenell en 8 semaines, et ces gens n'ont rien fait pendant 2 ans et demi alors qu'ils auraient du révéler ce scandale.
Certaines personnes m'ont beaucoup déçu, et d'autres ont fait un travail phénoménal.
Mais que suis je en train de faire ?
Je combat l'état profond.
Je combat le « Marais »
Et j'ai dit que j'étais en train de le faire, je les expose.
Je pense que … Si cela poursuit son cours, et Ratcliffe est formidable, si cela poursuit son cours alors j'ai une chance de briser l'état profond.
C'est une groupe de gens malsains, c'est très néfaste pour notre pays, et ce n'était jamais arrivé auparavant.
Vous êtes aussi une victime de l'état profond, ça ne me fait pas plaisir de vous dire cela , mais que vous en soyez consciente ou non, ils vous ont maltraité pendant des années, et c'est le cas pour bien des personnes.
Il ne pensaient pas que je gagnerais, et j'ai gagné.
Et ils ont essayé de me destituer, c'était leur police d'assurance.
« Hillary va gagner, mais si ce n'est pas le cas, nous avons un plan B »
Mais je les ai battu sur leur plan B, et maintenant ils se retrouvent exposés
James Comey est un flic ripou, Maccabe est un sale type, ce sont tous des sales types.
Lisa page and Strzok, ce sont les deux amants, Et ils ont utilisé des serveurs publique, parce qu'il ne voulait que personne ne les voit, leur conjoint etc..
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