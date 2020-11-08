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Globalny szwindel globalnego ocieplenia. Wykład Lorda Christophera Moncktona.
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3797 views • November 08, 2020
Globalne ocieplenie, zmiany klimatu, CO2, podatki ekologiczne wszystkie bazują na jednym podstawowym, nie posiadającym żadnych podstaw naukowych szwindlu. Szwindlu, który został narzucony przez media, ekonomistów i polityków a który promowany jest przez ONZ i inne globalne organizacje. Na czym polega globalny szwindel globalnego ocieplenia wyjaśnia Lord Christopher Monckton w zamieszczonym powyżej wykładzie, obnażając niedorzeczność i zagrożenia wdrażania polityki opartej na tym nonsensie i oczywistym kłamstwie.
Transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/globalny_szwindel,p1331421869
Transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/globalny_szwindel,p1331421869
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