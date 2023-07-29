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14-я глава Бытия и Армагеддон. Войны, ведущие к пришествию Мессии-Христа. Лиланд Джонс
Neba Luch
Neba Luch
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34 views • July 29, 2023

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar

Каналы Лиланда

на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4

на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj

на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы:

Телеграм https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Бастион https://bastyon.com/luch_neba

Брайтеон https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Ютуб

https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Рутуб https://rutube.ru/channel/28576428/

Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video

Яндекс https://dzen.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Одноклассники https://ok.ru/profile/568928007923

ВК https://vk.com/id662033992

Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Габ https://gab.com/luchneba


Это перевод документа “Genesis 14” Лиланда Джонса от 9 июля 2023 г., который я получила по рассылке. Вы тоже можете подписаться на сайте: https://leelandjones.com/


Скачивайте документ с переводом к этому видео

Исследование 14-й главы Бытия

pdf https://cloud.mail.ru/public/EN5e/E1d49RKjH

doc https://cloud.mail.ru/public/Ech7/hMvZCDGL5

odt https://cloud.mail.ru/public/n7W1/k3tVch9D5


Перевод второго документа Протокол школьного собрания от 9 июля 2023 г.

* Там, где указано ABP (Bible Apostolic Polyglot) – перевод с английского подстрочника. Вы можете также смотреть дословный перевод на русский с иврита и греческого, на сайте https://biblezoom.info/, выбрав нужную книгу и стих. И там же можете смотреть значения слов в оригинале, кликнув на еврейское или греческое слово.


Cхемы в переводе на русский по 14 годам Апокалипсиса


Временная шкала Царя

pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ


7 лет изобилия и 7 лет скорби

pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Затмения на меноре и события апокалипсиса — что произошло с 2019 по 2024 гг.

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw


Фрагменты


“Третья мировая война – “четыре царя против пяти” из Быт 14:9

Мы можем увидеть картину (“сценарий”) Армагеддона и войн, ведущих к пришествию Мессии, закодированную в 14-й главе Бытия. Она начинается с описания двух альянсов: 4 царей и 5 царей… А есть ли подобные народы и их союзы в наше время?

Первая группа царей включает в себя царей Сеннаарского, царя Елласарского, царя Еламского, и царя Гоимского. Видна параллель с 4 основными частями истукана из 2-й гл. Даниила, 4 зверьми из 7-й гл. Даниила и зверем из моря из 13-й гл. Откровения.


Характерные черты Зверя

1. Сеннаар. Вавилон. Золотая голова. Лев с вырванными крыльями. Пасть как у льва

2. Елам. Мидо-Персия. Серебряная грудь. Медведь с 3 рёбрами (“клыками”). Ноги как у медведя

3. Eлласар. Греция. Медные бёдра. Леопард (барс), 4 головы. Как барс

4. Гоим (Goiim – народы). Рим. железные ноги. ужасный, железные зубы, 10 рогов


Греция упоминается в 14-й гл. Бытия как Элласар. Ἑλλάς Эллада. В Септуагинте используется Ελλασαρ для Елласара (Быт 14:9 ABP1), и это очень близко к Ἑλλάς Еллас, так как обе буквы σ и ς обозначают звук "S", и второй вариант в Симфонии Стронга под номером g1671 Ἑλλάς [Эллас]; Греция = "неустойчивая: глиняная" ("miry one"), страна на юге Европы2. Обратите внимание на значение "глиняная" ("miry one") – это имеет отношение к Дан 2:43 "железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое"


Быт 14:10 В долине же Сиддим было много смоляных ям.


Цари могли сражаться в районе Сиддима, потому что смоляные ямы были потенциальной формой валюты, точно так же, как мы видим сегодня с нефтедолларом, и цель БРИКС - свергнуть доллар США, подкреплённый нефтью.


Быт 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.


В 12-м году [Апокалипсиса], началось вторжение России на территорию Украины.

БРИКС сейчас на 13-м году. Южная Африка вошла в аббревиатуру союза в качестве последней буквы, латинской “S”. Страны-участницы этого блока “взбунтовались” (возмутились) против американского доллара как резервной валюты и начали работать над созданием новой валюты стран БРИКС.

После войны "9 царей" Аврам защищает захваченного Лота: "вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана" в Быт 14:4

Это 10 царей, которых мы видим в 17-й главе Откровения, исключая антихриста.”


См. видео Лиланда на русском:

Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г.

https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1531


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