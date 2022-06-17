AANGIFTEPOGING VAN MASSAMOORD MET RAS SPECIFIEK BIOLOGISCH WAPENVIRUS SARS-COV-2

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Ik raad u allemaal dringend aan om aangifte te doen in deze zaak. Omdat het een ras specifiek (ethnisch) biologisch wapen betreft is het mogelijk dat all niet Ashkenazi/Amish mensen aan de eindmutatie van SARS-COV-2 zullen overlijden.
Als er advocaten of andere mensen zijn die mij willen helpen: u kunt mij bereiken via Skype: prologic999 is mijn Skypenaam.
Aangifte tegen Shi Zhengli NIAID en andere betrokkenen (kopie vd volledige aangifte in PDF formaat)
https://odysee.com/@PerfectSociety/Aangifte-tegen-Shi-Zhengli-NIAID-en-andere-betrokkenen-(kopie)
AANGIFTE VIDEO IN HET NEDERLANDS MET WAT BASISINFO:
Doe aangifte van massamoord tegen Shi Zhengli NIAID en andere betrokkenen
https://odysee.com/@PerfectSociety/Doe-aangifte-van-massamoord-tegen-Shi-Zhengli-NIAID-en-andere-betrokkenen-2022-06-14-15-44-42-1
DE OPROEP TOT AANGIFTE DOEN IN HET ENGELS MET MEER UITGEBREIDE INFORMATIE:
Press charges against Shi Zhengli and the NIAID massively globally
https://odysee.com/@PerfectSociety/Press-charges-against-Shi-Zhengli-and-the-NIAID-massively-globally-2022-06-12