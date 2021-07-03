BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Clown Planet News (3 July 2021): Vatican Vax Conference, VAERS 7000 Dead, UK Fear & More
Sensus Fidelium
Sensus Fidelium
70 followers
Follow
0
Share
Report
70 views • July 04, 2021
https://twitter.com/tomselliott/status/1410963637691371522

https://www.cnn.com/2021/06/29/americas/canada-church-fires-indigenous-land/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=-5PlAnd1ytk

https://twitter.com/_TimJames/status/1411051131870932995

https://twitter.com/TPostMillennial/status/1411026136323133444

https://twitter.com/justinamash/status/1409302541909770240

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1411236088459542531

https://twitter.com/talkRADIO/status/1410992481068621828

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9751863/Jen-Psaki-gives-flippant-answer-grilled-tone-deaf-White-House-tweet-16-cent-saving-BBQs.html

https://twitter.com/townhallcom/status/1411008257368506368

https://twitter.com/JujuliaGrace/status/1410869548870471681

https://www.cbssports.com/olympics/news/u-s-sprinter-shacarri-richardson-reportedly-fails-drug-test-could-miss-100-meters-at-tokyo-olympics-2020/

https://www.facebook.com/180290518673505/videos/4001648446537674

https://thepostmillennial.com/breaking-judge-approves-unsealing-of-documents-linking-ghislaine-maxwell-to-clintons

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9751521/Olympian-Gwen-Berrys-tweets-decade-ago-reveal-history-rape-jokes-tweets-mocking-white-people.html

https://www.catholicnewsagency.com/news/248230/louisiana-senate-recognizes-year-of-st-joseph

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57703836

https://twitter.com/reallygraceful/status/1410376523547348995

https://www.complicitclergy.com/2021/07/02/pachamama-as-a-monstrance/

https://www.lewrockwell.com/2021/05/allan-stevo/how-to-run-for-school-board-and-win-every-time/

https://thefreethoughtproject.com/facebook-targets-extremism-benefitting-child-trafficking/

https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1410991284026740736

https://off-guardian.org/2021/07/02/facebook-goes-full-big-brother-with-new-extremism-warnings/

https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1410229383974080514

https://twitter.com/ds13_manon/status/1410136552802562048

https://twitter.com/ladyTbarber1/status/1408020297891160072

https://twitter.com/jerrylyoung1789/status/1409175862587674627

https://www.city-journal.org/the-politics-of-fear?wallit_nosession=1

https://twitter.com/Willow__Bella/status/1410645961911721988

https://twitter.com/ChomskyGirl/status/1408405346700316681

https://twitter.com/cordeliers/status/1411188394164695042/photo/1

https://www.openvaers.com/blog/call-to-action

https://twitter.com/4_04_Not_Found/status/1411043040769318914

https://thecoloradoherald.com/2021/kamala-harris-knock-on-your-neighbors-doors-to-ensure-they-get-the-jab/

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743

https://twitter.com/FatEmperor/status/1410564906257207303

https://breaking911.com/state-of-maine-bought-2-million-fake-n95-masks/

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/02/children-vaccinated-councils-go-rogue/?utm_content=telegraph&;utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1625256147

https://twitter.com/disclosetv/status/1411279815118934018

https://twitter.com/FatEmperor/status/1411253708680269825

https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/06/30/locked-in-syndrome-why-this-must-all-end-on-19-july/#comments

https://www.dailymail.co.uk/video/coronavirus/video-2433559/Dr-David-Bauer-Pfizer-vaccine-produces-fewer-key-antibodies.html

https://twitter.com/DrPeterMoloney/status/1410355177886978049/photo/1

https://twitter.com/breeadail/status/1410924498065494018

https://twitter.com/dianemontagna/status/1411398435782209544

https://www.americamagazine.org/faith/2021/07/02/vatican-vaccine-hesitancy-covid-pope-francis-240971

https://www.lifesitenews.com/news/ohio-judge-makes-covid-19-vaccination-a-condition-of-probation

https://www.youtube.com/watch?v=sL2I8Fqu9HI

https://www.youtube.com/watch?v=tBvd7OSDGgQ

https://www.youtube.com/watch?v=PCql2DgW5sE

https://www.dailymail.co.uk/health/article-9726519/Stanford-scientists-creating-superhero-vaccine-based-DNA-Olympic-athletes.html

https://phys.org/news/2021-06-speedy-nanorobots-soil-drugs.html

https://off-guardian.org/2021/06/26/the-disturbing-origins-of-cybernetics-and-transhumanism/

https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4

https://twitter.com/GBNEWS/status/1410294161299972101

https://twitter.com/AwakenedOf/status/1410349839188115466

https://twitter.com/goddeketal/status/1410971270934667268

https://thefatemperor.com/scientific-analyses-and-papers-on-lockdown-effectiveness/

https://9to5mac.com/2021/07/01/eu-digital-vaccine-passport/

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/30/world-economic-forum-releases-guide-on-how-to-coerce-and-manipulate-public-into-getting-the-covid-19-vaccine/
Keywords
newssocietyvaccinechristiancatholicculturecovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy