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Clown Planet News (3 July 2021): Vatican Vax Conference, VAERS 7000 Dead, UK Fear & More
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70 views • July 04, 2021
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https://twitter.com/DrPeterMoloney/status/1410355177886978049/photo/1
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https://www.dailymail.co.uk/health/article-9726519/Stanford-scientists-creating-superhero-vaccine-based-DNA-Olympic-athletes.html
https://phys.org/news/2021-06-speedy-nanorobots-soil-drugs.html
https://off-guardian.org/2021/06/26/the-disturbing-origins-of-cybernetics-and-transhumanism/
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https://dailyexpose.co.uk/2021/06/30/world-economic-forum-releases-guide-on-how-to-coerce-and-manipulate-public-into-getting-the-covid-19-vaccine/
https://www.cnn.com/2021/06/29/americas/canada-church-fires-indigenous-land/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-5PlAnd1ytk
https://twitter.com/_TimJames/status/1411051131870932995
https://twitter.com/TPostMillennial/status/1411026136323133444
https://twitter.com/justinamash/status/1409302541909770240
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1411236088459542531
https://twitter.com/talkRADIO/status/1410992481068621828
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9751863/Jen-Psaki-gives-flippant-answer-grilled-tone-deaf-White-House-tweet-16-cent-saving-BBQs.html
https://twitter.com/townhallcom/status/1411008257368506368
https://twitter.com/JujuliaGrace/status/1410869548870471681
https://www.cbssports.com/olympics/news/u-s-sprinter-shacarri-richardson-reportedly-fails-drug-test-could-miss-100-meters-at-tokyo-olympics-2020/
https://www.facebook.com/180290518673505/videos/4001648446537674
https://thepostmillennial.com/breaking-judge-approves-unsealing-of-documents-linking-ghislaine-maxwell-to-clintons
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9751521/Olympian-Gwen-Berrys-tweets-decade-ago-reveal-history-rape-jokes-tweets-mocking-white-people.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/248230/louisiana-senate-recognizes-year-of-st-joseph
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57703836
https://twitter.com/reallygraceful/status/1410376523547348995
https://www.complicitclergy.com/2021/07/02/pachamama-as-a-monstrance/
https://www.lewrockwell.com/2021/05/allan-stevo/how-to-run-for-school-board-and-win-every-time/
https://thefreethoughtproject.com/facebook-targets-extremism-benefitting-child-trafficking/
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1410991284026740736
https://off-guardian.org/2021/07/02/facebook-goes-full-big-brother-with-new-extremism-warnings/
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1410229383974080514
https://twitter.com/ds13_manon/status/1410136552802562048
https://twitter.com/ladyTbarber1/status/1408020297891160072
https://twitter.com/jerrylyoung1789/status/1409175862587674627
https://www.city-journal.org/the-politics-of-fear?wallit_nosession=1
https://twitter.com/Willow__Bella/status/1410645961911721988
https://twitter.com/ChomskyGirl/status/1408405346700316681
https://twitter.com/cordeliers/status/1411188394164695042/photo/1
https://www.openvaers.com/blog/call-to-action
https://twitter.com/4_04_Not_Found/status/1411043040769318914
https://thecoloradoherald.com/2021/kamala-harris-knock-on-your-neighbors-doors-to-ensure-they-get-the-jab/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743
https://twitter.com/FatEmperor/status/1410564906257207303
https://breaking911.com/state-of-maine-bought-2-million-fake-n95-masks/
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/02/children-vaccinated-councils-go-rogue/?utm_content=telegraph&;utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1625256147
https://twitter.com/disclosetv/status/1411279815118934018
https://twitter.com/FatEmperor/status/1411253708680269825
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/06/30/locked-in-syndrome-why-this-must-all-end-on-19-july/#comments
https://www.dailymail.co.uk/video/coronavirus/video-2433559/Dr-David-Bauer-Pfizer-vaccine-produces-fewer-key-antibodies.html
https://twitter.com/DrPeterMoloney/status/1410355177886978049/photo/1
https://twitter.com/breeadail/status/1410924498065494018
https://twitter.com/dianemontagna/status/1411398435782209544
https://www.americamagazine.org/faith/2021/07/02/vatican-vaccine-hesitancy-covid-pope-francis-240971
https://www.lifesitenews.com/news/ohio-judge-makes-covid-19-vaccination-a-condition-of-probation
https://www.youtube.com/watch?v=sL2I8Fqu9HI
https://www.youtube.com/watch?v=tBvd7OSDGgQ
https://www.youtube.com/watch?v=PCql2DgW5sE
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9726519/Stanford-scientists-creating-superhero-vaccine-based-DNA-Olympic-athletes.html
https://phys.org/news/2021-06-speedy-nanorobots-soil-drugs.html
https://off-guardian.org/2021/06/26/the-disturbing-origins-of-cybernetics-and-transhumanism/
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4
https://twitter.com/GBNEWS/status/1410294161299972101
https://twitter.com/AwakenedOf/status/1410349839188115466
https://twitter.com/goddeketal/status/1410971270934667268
https://thefatemperor.com/scientific-analyses-and-papers-on-lockdown-effectiveness/
https://9to5mac.com/2021/07/01/eu-digital-vaccine-passport/
https://dailyexpose.co.uk/2021/06/30/world-economic-forum-releases-guide-on-how-to-coerce-and-manipulate-public-into-getting-the-covid-19-vaccine/
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