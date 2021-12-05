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Médico encuentra tratamiento para las víctimas de vacunas una mejora importante en la sangre- new video
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2398 views • December 05, 2021
Caring Healthcare Workers Coalition - Coalición de trabajadores sanitarios solidarios
https://www.caringhcws.co.za/
Dr Zandre Botha
https://www.drzandrebotha.com/
Dr Botha’s protocol for treating vaxxed people – Protocolo del Dr. Botha para el tratamiento de personas vacunas
5 pages link- 5 paginas elace
https://odysee.com/@WakeUpMirror:3/DZB-VP:7
Rife Therapy - Terapia Rife
https://juicing-for-health.com/what-is-rife-therapy
Mitochondria Cells - Células de las mitocondrias
https://www.genome.gov/genetics-glossary/Mitochondria
https://draxe.com/health/mitochondria/
Conrad laser therapy - Terapia con láser Conrad
https://conradchiro.com/index.php?p=545050
----
No se olvide de utilizar el traductor de páginas web para los enlaces a continuación--
https://www.ipvoid.com/website-translation-tool/
Anticoagulante:
- trombocitos
- aspirina
- curcumina / cúrcuma, ajo
La ivermectina de 12 mg por 5 días y luego 1 por semana
Nac 500 mg 3 veces al día
Cápsulas de oxígeno / oxigenador de sangre
Hidrógeno molecular en forma de píldora
Zeolita
Plata coloidal, bebida y nebulizador, así como dióxido de cloro
Vit D 5000mg
Polvo alcalino
Miracle booster detox (súper alimentos) y reparación de ADN
Protocolo del Dr. Botha para el tratamiento de personas vaxxed-pdf de picutres-enlace de 5 páginas
English below………………………
Anti coagulant:
-thrombocyte
-aspirin
-curcumin/turmeric, garlic
Ivermectin 12mg for 5 days then 1 per week
Nac 500 mg 3x per day
Oxygen capsulas/blood oxygenater
Molecular hydrogen in pill form
Zeolite
Colloidal silver, drink and nebulize as well as chlorine dioxide
Vit D 5000mg
Alkaline powder
Miracle booster detox (super foods) and DNA repair
---link to where Dr Botha's detox pdf----
--enlace a donde la desintoxicación del Dr. Botha----
https://www.redvoicemedia.com/2021/12/doctor-finds-treatment-for-vaxx-victims-sees-major-improvement-in-blood/
https://www.caringhcws.co.za/
Dr Zandre Botha
https://www.drzandrebotha.com/
Dr Botha’s protocol for treating vaxxed people – Protocolo del Dr. Botha para el tratamiento de personas vacunas
5 pages link- 5 paginas elace
https://odysee.com/@WakeUpMirror:3/DZB-VP:7
Rife Therapy - Terapia Rife
https://juicing-for-health.com/what-is-rife-therapy
Mitochondria Cells - Células de las mitocondrias
https://www.genome.gov/genetics-glossary/Mitochondria
https://draxe.com/health/mitochondria/
Conrad laser therapy - Terapia con láser Conrad
https://conradchiro.com/index.php?p=545050
----
No se olvide de utilizar el traductor de páginas web para los enlaces a continuación--
https://www.ipvoid.com/website-translation-tool/
Anticoagulante:
- trombocitos
- aspirina
- curcumina / cúrcuma, ajo
La ivermectina de 12 mg por 5 días y luego 1 por semana
Nac 500 mg 3 veces al día
Cápsulas de oxígeno / oxigenador de sangre
Hidrógeno molecular en forma de píldora
Zeolita
Plata coloidal, bebida y nebulizador, así como dióxido de cloro
Vit D 5000mg
Polvo alcalino
Miracle booster detox (súper alimentos) y reparación de ADN
Protocolo del Dr. Botha para el tratamiento de personas vaxxed-pdf de picutres-enlace de 5 páginas
English below………………………
Anti coagulant:
-thrombocyte
-aspirin
-curcumin/turmeric, garlic
Ivermectin 12mg for 5 days then 1 per week
Nac 500 mg 3x per day
Oxygen capsulas/blood oxygenater
Molecular hydrogen in pill form
Zeolite
Colloidal silver, drink and nebulize as well as chlorine dioxide
Vit D 5000mg
Alkaline powder
Miracle booster detox (super foods) and DNA repair
---link to where Dr Botha's detox pdf----
--enlace a donde la desintoxicación del Dr. Botha----
https://www.redvoicemedia.com/2021/12/doctor-finds-treatment-for-vaxx-victims-sees-major-improvement-in-blood/
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