REINgehört, was der JHWH-Papst so von sich gibt

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22 views • April 30, 2021



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Wer auf der Karriereleiter der heutigen „Eliten“ an die Spitze gelangen, an deren Macht teilhaben und reich an Geldvermögen werden möchte, muß zuerst unter strengster Gehorsamspflicht den „Oberen“ gegenüber durch das finstere Reich schrecklichster Verkommenheit und Entartung hindurch gehen.

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Wer auf der Karriereleiter der heutigen „Eliten“ an die Spitze gelangen, an deren Macht teilhaben und reich an Geldvermögen werden möchte, muß zuerst unter strengster Gehorsamspflicht den „Oberen“ gegenüber durch das finstere Reich schrecklichster Verkommenheit und Entartung hindurch gehen.B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords satanuebersetzungpapst

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