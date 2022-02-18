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SOLD..! AGAIN..!! 97 FZJ80 SUPERCHARGED LAND CRUISER #RFB
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1196 views • February 18, 2022
45000.00 FIRM
TITLE IN HAND
NEW FACTORY ENGINE 15000MILES
NEWLY INSTALLED OEM 500 ORIGINAL MILE TRANSMISSION JUST INSTALLED
REBUILT TRD SUPERCHARGER
NEW DRIVE PLATE(OEM)
NEW TORQUE CONVERTER
TRUCK IS AS IS
COMES WITH SPARE TRANSFER CASE
SPARE FRONT AND REAR DRIVESHAFTS
FR/REAR OEM AXLES/BIRFIELDS AND BEARINGS(KOYO)
AUXILIARY BATERY SETUP LITHIUM OR ODYSEE EXTREME
FULL CARPET(NEW)
REAR SEATS
DIAMOND AXLES FLANGES(NIB)
WINDSHIELD WIPER MOTOR(NEW OEM)
BIRFIELD REBUILD KIT
AND ANYTHING ELSE I CANT REMEMBER WILL COME WITH HER, YOUVE WATCHED BUILD AND REBUILD THIS OVER THE YEARS, I STILL HAVE LOADS OF UNINSTALLED PARTS, INCLUDED.
RichieFromBoston
https://www.bitchute.com/channel/juH53r3AyWVW/
RFB - ALL VIDEOS
https://lbry.tv/@richiefromboston:9
Shared from and subscribe to:
Jailbreak Overlander
https://www.youtube.com/channel/UCaWesQ4Xnef9GafslJkS_8w
TITLE IN HAND
NEW FACTORY ENGINE 15000MILES
NEWLY INSTALLED OEM 500 ORIGINAL MILE TRANSMISSION JUST INSTALLED
REBUILT TRD SUPERCHARGER
NEW DRIVE PLATE(OEM)
NEW TORQUE CONVERTER
TRUCK IS AS IS
COMES WITH SPARE TRANSFER CASE
SPARE FRONT AND REAR DRIVESHAFTS
FR/REAR OEM AXLES/BIRFIELDS AND BEARINGS(KOYO)
AUXILIARY BATERY SETUP LITHIUM OR ODYSEE EXTREME
FULL CARPET(NEW)
REAR SEATS
DIAMOND AXLES FLANGES(NIB)
WINDSHIELD WIPER MOTOR(NEW OEM)
BIRFIELD REBUILD KIT
AND ANYTHING ELSE I CANT REMEMBER WILL COME WITH HER, YOUVE WATCHED BUILD AND REBUILD THIS OVER THE YEARS, I STILL HAVE LOADS OF UNINSTALLED PARTS, INCLUDED.
RichieFromBoston
https://www.bitchute.com/channel/juH53r3AyWVW/
RFB - ALL VIDEOS
https://lbry.tv/@richiefromboston:9
Shared from and subscribe to:
Jailbreak Overlander
https://www.youtube.com/channel/UCaWesQ4Xnef9GafslJkS_8w
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