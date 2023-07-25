'AMERICANS TARGETED FOR ELIMINATION NOW!

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IT BLOES MY MIND SPORTS ARENAS ARE PACKED EVERY WEEKEND AS WELL AS OTHER ENTERTAINMENT EVENTS WHILE AMERICA CONTINUES TO BE DESTROYED FROM WITHIN. I SWARE I'VE NEVER SEEN SO MANY STUPID AMERICANS IN ALL MY LIFE. VIRTUALLY ALL OF THEM HAVE THEIR HEAD IN THE SAND. I WORN YOU! IN THE VERY NEAR FUTURE THESE BRAINWASHED PEOPLE WILLBE CRYING THE BLUES. IF YOU THINK FOR ONE MOMENT SHEER HELL ISN'T COMING TO AMERICA YOU'RE A FOOL. I'VE BEEN A WATCHMAN FOR 50+ YEARS AND HAVE RESEARCHED THE TRUTH. PEOPLE HAVE GONE MAD WITH ALL KINDS OF INSANE PLEASURE. WHEN ALL HELL HITS I WON'T BE SHEDDING A TEAR FOR THIS POSSESSED PEOPLE. ALL OF THEM GET WHAT THEY DESERVE BECAUSE THEY DIDN'T HEED THE WARNING. WAKEUP!