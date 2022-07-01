ОПИСАНИЕ ВНИЗУ

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На видео отрывок из фильма "Сквозь снег", 2013 г.
Фильм о том, как люди жили в гигантском поезде после апокалипсиса.
А в первых вагонах жила правящая элита, которая питалась настоящим мясом и деликатесами. В хвосте состава жили обычные люди. Жизнь там напоминает концлагерь. Людей там кормили протеиновыми батончиками из сверчков и прочих насекомых.