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COVID-19, s'est-on trompé ? (Pr Bhakdi)
luciole
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6 views • May 20, 2020
Import YT 24 mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Tf6zT3YL6B4
Chaine Richard Jehl : https://www.youtube.com/channel/UCXMOgYnrkmi0mn1p4yp81Lg

La baudruche du COVID-19 est en train de se dégonfler. Le tigre n’était qu’un tigre de papier.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi explique les faits. Directeur de l'Institut de Microbiologie médicale et d'Hygiène à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence pendant 22 ans, il est l’un des infectiologues les plus respectés au monde, et l’un des chercheurs les plus cités en Allemagne.

Les dangers du Covid-19 ont été complètement surévalués, en le rendant coupable de décès dont il n’est pas responsable (co-morbidité).
Il juge que pour son pays, l’Allemagne, les moyens de subsistance des individus sont menacés pour conjurer un danger inexistant. Et que les mesures imposées s’avèrent un désastre pour la population, faisant d'énormes dégâts, mais n’apportant aucun bénéfice.

Il s’explique dans cette interview réalisée par Sibylle Haberstumpf, et soutenue par Julian Jeschonowski et Christian Kwoczek.

Les Corona Virus sont avec nous depuis des temps immémoriaux et jouent un rôle négligeable en médecine.

L'affirmation selon laquelle le COVID-19 est une variante virale particulièrement dangereuse est née de l'interprétation non critique et incorrecte des données de cas collectées au niveau international. La vérité est que le virus du COVID-19 n'est pas fondamentalement différent de ses frères et sœurs, et qu'il n'est pas le virus dévastateur qu'on voudrait qu'il soit.

Sur le même sujet : Dr. Wolfgang Wodarg https://youtu.be/Q08sbcr-3IE
Allocution du Pr. Sucharit Bhakdi (décès faussement attribués) : https://youtu.be/V5xrvi4qmWM
A VOIR : analyse et report de faits par Silvio Trotta https://youtu.be/Bf6z_P_SEig

Richard Jehl
Naturopathe, Philosophe et Conférencier
https://www.facebook.com/richardjehl2015
Keywords
manipulationcovid19faux chiffres
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