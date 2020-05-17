Çocuklarını Parka Götürdü Diye TUTUKLANAN ANNE ve Diğer Kontrol Amaçlı Tutuklamalar

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10 views • May 17, 2020



Hani hepimiz ölecektik kuş gribinden?

Kim öldü?

Köydeki tavuklar öldü!

ve...

yaşasın fabrikasyon tavuklar!

ve tavukları yiyince yavaş yavaş hasta oluyoruz!...

...

Oyun aynı, sadece daha büyük çapta oynanıyor...

ŞİMDİ BİZ TAVUĞUZ !



Videonun İçeriği

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00:00:06 Çocuk parkındaki anne çocuklarının gözü önünde tutuklanıyor.

Sebep ? Polis parkı kapatmaya karar vermş !

00:01:34 Çocuğuyla oyun oynarken tutuklanan baba

00:02:01 Bu sörfçü ne yapmış? Adam mı öldürmüş?

00:02:25 Salgın bahane! Kontrol Şahane!

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► Kaynak Source:

Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı Kuş gribini hatırlıyor musunuz?Hani hepimiz ölecektik kuş gribinden?Kim öldü?Köydeki tavuklar öldü!ve...yaşasın fabrikasyon tavuklar!ve tavukları yiyince yavaş yavaş hasta oluyoruz!......Oyun aynı, sadece daha büyük çapta oynanıyor...ŞİMDİ BİZ TAVUĞUZ !Videonun İçeriği--------------------------------------------------------------------------------00:00:06 Çocuk parkındaki anne çocuklarının gözü önünde tutuklanıyor.Sebep ? Polis parkı kapatmaya karar vermş !00:01:34 Çocuğuyla oyun oynarken tutuklanan baba00:02:01 Bu sörfçü ne yapmış? Adam mı öldürmüş?00:02:25 Salgın bahane! Kontrol Şahane!--------------------------------------------------------------------------------Haber Sitemiz--------------------------------------------------------------------------------Alternatif Video Kanallarımız--------------------------------------------------------------------------------► Kaynak Source: https://youtu.be/Nskh0ix8nUw Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı Keywords viruscorona19doktorstanfordcovid-19covidkoronayalangercekkovidkovid-19hastaneturkce

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