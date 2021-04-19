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Stan Zagrożenia Stan Zagrozenia
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35 views • April 19, 2021
NOWY FILM O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ
Film Ewy Stankiewicz miał zostać wyemitowany w TVP1 20 stycznia. Autorka zapewniała, że jest to podsumowanie jej 10-letniej pracy nad materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Zamiast filmu widzowie TVP mogli obejrzeć mecz o piłkarski Superpuchar Włoch. Centrum Informacji TVP wydało wówczas komunikat, w którym stwierdzono, że „do nadawcy wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych”. Zapewniono jednocześnie, że Telewizja Polska „gorąco wspiera wszelkie działania zmierzające do wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej”.
Macierewicz wstrzymał emisję filmu? Według „Gazety Wyborczej”, emisja „Stanu zagrożenia” o katastrofie smoleńskiej została wstrzymana po interwencji Antoniego Macierewicza. W dokumencie działania polityka PiS w sprawie katastrofy smoleńskiej, m.in. w ramach podkomisji, na której czele stoi, zostały poddane ostrej krytyce. Podkomisja zaprzeczyła tym doniesieniom. „Podkomisja ani jej przewodniczący nigdy nie występowali przeciwko emisji tego filmu w TVP czy w jakimkolwiek innym medium. Zwróciliśmy się do producenta filmu, żeby nie publikował materiałów, będących własnością podkomisji, których ujawnienia prawo lotnicze zakazuje, bez wiedzy sądu lub przewodniczącego” - napisano w oświadczeniu. Producent dokumentu ani Ewa Stankiewicz nie skontaktowali się z podkomisją celem wyjaśnienia tej kwestii. Ostatecznie zadecydowano, że dokument Ewy Stankiewicz będzie można oglądać w TVP przy okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Zródło: https://www.wprost.pl/prime-time/telewizja/10436234/katastrofa-smolenska-stan-zagrozenia-ewy-stankiewicz-w-tvp-gdzie-i-kiedy-ogladac.html
Oświadczenie Ewy Stankiewicz
w związku z nagłym odwołaniem emisji filmu „Stan Zagrożenia”
Telewizja Polska wydała oświadczenie, informując że wstrzymała emisję filmu „Stan Zagrożenia” mojego autorstwa w dniu 20.01.2021 r. o godz. 21:00 na antenie TVP1 po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych. Decyzję musiano podjąć bardzo nagle – o czym świadczy pozostawienie filmu w ramówce do późnych godzin popołudniowych. Oświadczenie wydano godzinę po czasie planowej emisji filmu. Film jest gotowy od 9 miesięcy, przeszedł analizy prawne, jest obwarowany umowami, został wstawiony w ramówkę i promowany zwiastunem TVP od tygodnia. Na krótko przed emisją zaczęto nagle szukać pretekstu do jej wstrzymania. Najpierw miały to być błędy językowe, a następnie prawne. Wyciągnięto korespondencję sprzed 8 miesięcy – z maja ubiegłego roku – próbę interwencji jednego z polityków, który usiłował zablokować – już wtedy- emisję filmu. Żadne nowe zarzuty się nie pojawiły. Jednocześnie – jak oświadcza TVP - nową datę emisji wyznaczono na dzień 10.04.2021 r., czyli w jedenastą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Po zapewnieniach dyrekcji TVP że film zostanie wyemitowany 10 kwietnia ubiegłego roku (2020), potem w maju 2020, potem 11 stycznia 2021, w końcu Ciag dalszy listu na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1pZfPBLSvLsesZV6NeITeZ53qoAYTGccV/view
Ewa Stankiewicz: Apel do Władz - 11 lat zbrodni bez kary. -11.04.2021
https://www.youtube.com/watch?v=nYfQ9cdLCBE
Na twiterze film
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCzerwoniWON%2Fstatus%2F1380472090499891201&;widget=Tweet
Film Ewy Stankiewicz miał zostać wyemitowany w TVP1 20 stycznia. Autorka zapewniała, że jest to podsumowanie jej 10-letniej pracy nad materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Zamiast filmu widzowie TVP mogli obejrzeć mecz o piłkarski Superpuchar Włoch. Centrum Informacji TVP wydało wówczas komunikat, w którym stwierdzono, że „do nadawcy wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych”. Zapewniono jednocześnie, że Telewizja Polska „gorąco wspiera wszelkie działania zmierzające do wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej”.
Macierewicz wstrzymał emisję filmu? Według „Gazety Wyborczej”, emisja „Stanu zagrożenia” o katastrofie smoleńskiej została wstrzymana po interwencji Antoniego Macierewicza. W dokumencie działania polityka PiS w sprawie katastrofy smoleńskiej, m.in. w ramach podkomisji, na której czele stoi, zostały poddane ostrej krytyce. Podkomisja zaprzeczyła tym doniesieniom. „Podkomisja ani jej przewodniczący nigdy nie występowali przeciwko emisji tego filmu w TVP czy w jakimkolwiek innym medium. Zwróciliśmy się do producenta filmu, żeby nie publikował materiałów, będących własnością podkomisji, których ujawnienia prawo lotnicze zakazuje, bez wiedzy sądu lub przewodniczącego” - napisano w oświadczeniu. Producent dokumentu ani Ewa Stankiewicz nie skontaktowali się z podkomisją celem wyjaśnienia tej kwestii. Ostatecznie zadecydowano, że dokument Ewy Stankiewicz będzie można oglądać w TVP przy okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Zródło: https://www.wprost.pl/prime-time/telewizja/10436234/katastrofa-smolenska-stan-zagrozenia-ewy-stankiewicz-w-tvp-gdzie-i-kiedy-ogladac.html
Oświadczenie Ewy Stankiewicz
w związku z nagłym odwołaniem emisji filmu „Stan Zagrożenia”
Telewizja Polska wydała oświadczenie, informując że wstrzymała emisję filmu „Stan Zagrożenia” mojego autorstwa w dniu 20.01.2021 r. o godz. 21:00 na antenie TVP1 po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych. Decyzję musiano podjąć bardzo nagle – o czym świadczy pozostawienie filmu w ramówce do późnych godzin popołudniowych. Oświadczenie wydano godzinę po czasie planowej emisji filmu. Film jest gotowy od 9 miesięcy, przeszedł analizy prawne, jest obwarowany umowami, został wstawiony w ramówkę i promowany zwiastunem TVP od tygodnia. Na krótko przed emisją zaczęto nagle szukać pretekstu do jej wstrzymania. Najpierw miały to być błędy językowe, a następnie prawne. Wyciągnięto korespondencję sprzed 8 miesięcy – z maja ubiegłego roku – próbę interwencji jednego z polityków, który usiłował zablokować – już wtedy- emisję filmu. Żadne nowe zarzuty się nie pojawiły. Jednocześnie – jak oświadcza TVP - nową datę emisji wyznaczono na dzień 10.04.2021 r., czyli w jedenastą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Po zapewnieniach dyrekcji TVP że film zostanie wyemitowany 10 kwietnia ubiegłego roku (2020), potem w maju 2020, potem 11 stycznia 2021, w końcu Ciag dalszy listu na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1pZfPBLSvLsesZV6NeITeZ53qoAYTGccV/view
Ewa Stankiewicz: Apel do Władz - 11 lat zbrodni bez kary. -11.04.2021
https://www.youtube.com/watch?v=nYfQ9cdLCBE
Na twiterze film
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCzerwoniWON%2Fstatus%2F1380472090499891201&;widget=Tweet
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