© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CORONER - CAVEAT (TO THE COMMING)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • January 30, 2021
First uploaded in 5 February of 2017 in you tube and now transferred in here! CHILDREN,FRAGILE MINDS BEWARE! This world is about to cut your hair This world is about to bleach your skin This world is about to lock you in GENTLE,FRAGILE MINDS BEWARE! This world will appear, cold and bare This world wants to eat all of your dreams But there is more than what it seems But you don't You won't...change what You could Change what You should CHILDREN,FRAGILE MINDS BEWARE!!! Sun is about to disappear Concrete is danger over here Now leave that place, mayhem and fear!!!!!!!!!!!!
SPECIALLY DEDICATED TO ALL GREEK CHILDREN IN 1940'S VICTIMS OF SADISTIC INHUMAN KOMMUNIST PROPAGANDA AND MISANTHROPIST WHICH SEND THEM TO KOMMUNIST CONCENTRATION CAMPS IN ORDER TO RAISE FUTURE FOOT SOLDJERS OR SERVANTS FOR THEIR SINISTER PURPOSES!!!!!ALSO DEDICATED TO ALL CHILDREN VICTIMS OF DESPLACEMENT BY GOVERNMENT FORCES ,THE SAME TIME,FOR ALSO EVIL AND SINISTER PURPOSES!IN THE LAST PICTURE OF THIS VIDEO THERE IS A MOVIE PHOTO FROM A HEROIC MOTHER HELEN CAJOGIANI WHO WAS EXECUTED BY KOMMUNIST FORCES IN THAT TIME CAUSE SHE FOUND WAY TO SEND AWAY HER KIDS ,TO THEIR FATHER WHO WAS IN USA ,TO PROTECT THEM FROM KOMMUNIST KIDNAPPING FORCES!
SPECIALLY DEDICATED TO ALL GREEK CHILDREN IN 1940'S VICTIMS OF SADISTIC INHUMAN KOMMUNIST PROPAGANDA AND MISANTHROPIST WHICH SEND THEM TO KOMMUNIST CONCENTRATION CAMPS IN ORDER TO RAISE FUTURE FOOT SOLDJERS OR SERVANTS FOR THEIR SINISTER PURPOSES!!!!!ALSO DEDICATED TO ALL CHILDREN VICTIMS OF DESPLACEMENT BY GOVERNMENT FORCES ,THE SAME TIME,FOR ALSO EVIL AND SINISTER PURPOSES!IN THE LAST PICTURE OF THIS VIDEO THERE IS A MOVIE PHOTO FROM A HEROIC MOTHER HELEN CAJOGIANI WHO WAS EXECUTED BY KOMMUNIST FORCES IN THAT TIME CAUSE SHE FOUND WAY TO SEND AWAY HER KIDS ,TO THEIR FATHER WHO WAS IN USA ,TO PROTECT THEM FROM KOMMUNIST KIDNAPPING FORCES!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.