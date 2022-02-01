45.ODYSEEで6回目ライブ 2022年1月23日夜９時から 危険感染回避の手ほどき 一刻も早くこれらの事実を知り対策すれば大丈夫な諸々

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68 views • February 01, 2022





＊live内容を一部カットしたアーカイブ版動画リンク①：



・dsボイコットが徐々に世界中でおきているが日本人もボイコットしないと DSボイコットを本気でしている人たちにより中間のパペットらに入るマネー収入が激減中 激減の証拠としてあんなに頻発した工作テロ行為が激減 全ての工作人口災害も激減 不正選挙にもお金が回らず特にアメリカでは民主議員が立候補断念が多くなっている この現象は私達のボイコットの本気次第でこの日本国株式会社でも徐々に起きる

今後頻発する運命 反撃と暴走

https://odysee.com/@Truthspreader:3/AustraliaNZ-ground-zero-but-they-are-attacking-worldwide.-Now-is-the-time-Stand-up-people:9?lid=watchlater



・世界的新トレンドだそう これは犯罪！ワク打つとおかしくなるの証明？ソーシャルディスタンス保たないときん魚が逃げるというニューノーマルを開発

バカみたいなフェイスマスク ばい菌のたわごとで外ではマスクしろと言っておいて自分はしないし苦しくて仕方がない 世界中で暴力的犯罪行為堂々と盗みや半殺しが半端なく増加中

NYの地下鉄内での犯罪は２０２０の２倍が２０２１年 NYPD、NYの警察報告によると盗み22％増、銃犯罪46%像、通り魔犯罪９３％増

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・ドキュメンタリー式なので観やすい 世界中で活躍中の陰謀ではなく真実論者であり実行者達

https://odysee.com/@QuantumRhino:9/Planet-Lockdown--Documentary:7?lid=753bb40c-12f0-485c-986c-a55ad1129d56



・遂にフランスのワクチン専門家も暴露発言でフランスはどう変わるか世界が注目

https://odysee.com/@JAFA:2/JAFA-1.21.2022-Professor-Christian-Perrone-Warning:8



・世界中で販売されている「５G携帯シャオミのスマホに検閲機能」 とにかく２年以上前から警告しているが５G携帯は害だらけ DS製品はボイコットで

https://odysee.com/@NTDTVJP:a/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%BD%93%E5%B1%80%E3%80%8C%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AB%E6%A4%9C%E9%96%B2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%80%8D:1



・日本のデジタル化について日本の北海道に住んでいるCorbett ReportのJamesさん皮肉の事実をが伝えている 彼曰く、というかMIWもそう思うが、日本ではデジタル文章でも印刷してサインと印鑑押してFAXで送るというアナログ形式がスタンダードなのでデジタル化は？MIWから、この世界のデジタル化には日本はついていけないのでマイナンバーカードもデジタルパスもうまく行ってない 今後数年間は難しいと思う そもそもデジタル庁やIT関連の日本国株式会社の組織は世界のように機能していない PCいじれない人がTOPだったことなどデジタルについていけない政治家や官僚が多い事から今後もうまく機能しないと思う これはデジタルパスや個人情報カードの機能も普及しない表れで私達はラッキー

https://odysee.com/@corbettreport:0/nwnw20220120-720p:9



・bio sinfoniaさんの警告動画

https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%EF%BC%95G:d



2019年、サシャ・ストーン監督のもと、５Gをテーマに、点と点とを見事に繋ぎ合わせた天才的なドキュメンタリー



＊live内容を一部カットしたアーカイブ版動画リンク②：

・「あのNETFLIXが壊れた！！どうやら契約者の解約が止まらない？21日に55億ほど失ったとの事 こうして少しづつDS企業の利益減少になっている 例えばbig nameでいくと,EUにあるマックの２００店舗ほどがクローズ 減益減収のbig name企業は今後も増えていく DSボイコットを続けましょう！！

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・EU議員らも頑張って何回か記者会見を開き「ワクチンや検査の義務化は場掛けていて権利人権の侵害となる！しかも平和的なデモ参加者に対してのポリスの酷すぎる対応は許されない！マクロンは【vaccineを受けていない人やvacccine passのない人はもう市民ではない】を言い放った 明らかにおかしいし間違っている 狂っている」いやこの「狂っている」はMIWのセリフね 続けてこのEU議員はイタリアの狂っている状況にも怒る「イタリアの島に住んでいる人達は本土に行くのにvaccine pass=green pass が無いとその島から出れない＝実質刑務所にいるのと変わらない」

このような強い怒りの声明 直近のこのビデオを観て自分にできる事をしてほしい ただビデオ見て思うだけで行動しないチキン人間は今後は生き残れない 精神面と肉体面、または翻弄されて変な方向に行く 神も仏もご先祖様、そして命をかけ最後は犠牲になった数えきれない人々も、貴方の言動を見ている チキンでなくて今年のシンボルの虎になろう！ところでEU議長のDavid Sassoliの死に関しても私は怪しく思っている このMIWCHの常連視聴者でもある@FuerstBitmarckさんが張り付けてくれたこの記事には「欧州議会議長は「免疫系の併発症」のせいで亡くなりました」とあるが

https://www.bitchute.com/video/XmrtEfDZvZVZ/



【彼はvaccine義務化反対してた drむなちゃんの様にやられたのかも？真相が知りたい よほど信頼できるマネーに翻弄されないドクターがいるなら別だが人の事は100%はわからない 病院行くと諸々される 基本は自然免疫力を高めて極力行かない方が身を守れる

's-rally-against-the-Convid-passport-tyranny:9



https://odysee.com/@klaTV-Japan:0/JAFA-1.18.2022-Silenced-Expert-Voices:f



・ルシファー組織の華麗なる誕生真実についての日本語訳で長い動画だが、全ての人類が頭に叩き込み、ルシファーらの計画をじゅちし、今後のサバイバルの知恵と術を得るに必須内容 これを知らずにサバイバルはありえないくらい重要

この動画全て大事だが今行われている自然淘汰というか試されている事として諸々な誘惑と罠が仕掛けられている事を知るべき これらは今続いているだけでなく今後も何度もやってくる

MIWCHを以前から見られている方はその自然淘汰の材料、世界的に実施されている諸々が判っていると思う なので今後も諸々仕掛けてくるが引っかからないでしょう

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・漠然と不安を感じながら生きている人、自分の生まれた意味、存在意義や使命がわからない人にとっても重要内容

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2022年の激動の年になってはや１か月半以上経過 諸々が少しづつ良い方向に進んでいるのでこのままDSボイコットをし続けたら更に良い方向に進むので頑張りましょう！



それでは皆様、a bientot! 世界的新トレンドとは❓驚くべき内容を知り警戒せよ！検閲機能付きを警告 日本は遅れているからこそ よくわかってない人が多すぎて危険 知ってこそ守れる ルシファー組織の華麗なる悪計画から回避する方法 漠然と不安を感じながら生きている人、自分の生まれた意味、存在意義や使命がわからない人にとっても重要内容が盛り沢山＊live内容を一部カットしたアーカイブ版動画リンク①：・dsボイコットが徐々に世界中でおきているが日本人もボイコットしないと DSボイコットを本気でしている人たちにより中間のパペットらに入るマネー収入が激減中 激減の証拠としてあんなに頻発した工作テロ行為が激減 全ての工作人口災害も激減 不正選挙にもお金が回らず特にアメリカでは民主議員が立候補断念が多くなっている この現象は私達のボイコットの本気次第でこの日本国株式会社でも徐々に起きる今後頻発する運命 反撃と暴走・世界的新トレンドだそう これは犯罪！ワク打つとおかしくなるの証明？ソーシャルディスタンス保たないときん魚が逃げるというニューノーマルを開発バカみたいなフェイスマスク ばい菌のたわごとで外ではマスクしろと言っておいて自分はしないし苦しくて仕方がない 世界中で暴力的犯罪行為堂々と盗みや半殺しが半端なく増加中NYの地下鉄内での犯罪は２０２０の２倍が２０２１年 NYPD、NYの警察報告によると盗み22％増、銃犯罪46%像、通り魔犯罪９３％増 https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Look-around-you-James...-Everything-you-believed-in---a-RUIN--Fall-of-the-West ,-Covid-takeover-:5・ドキュメンタリー式なので観やすい 世界中で活躍中の陰謀ではなく真実論者であり実行者達・遂にフランスのワクチン専門家も暴露発言でフランスはどう変わるか世界が注目・世界中で販売されている「５G携帯シャオミのスマホに検閲機能」 とにかく２年以上前から警告しているが５G携帯は害だらけ DS製品はボイコットで・日本のデジタル化について日本の北海道に住んでいるCorbett ReportのJamesさん皮肉の事実をが伝えている 彼曰く、というかMIWもそう思うが、日本ではデジタル文章でも印刷してサインと印鑑押してFAXで送るというアナログ形式がスタンダードなのでデジタル化は？MIWから、この世界のデジタル化には日本はついていけないのでマイナンバーカードもデジタルパスもうまく行ってない 今後数年間は難しいと思う そもそもデジタル庁やIT関連の日本国株式会社の組織は世界のように機能していない PCいじれない人がTOPだったことなどデジタルについていけない政治家や官僚が多い事から今後もうまく機能しないと思う これはデジタルパスや個人情報カードの機能も普及しない表れで私達はラッキー・bio sinfoniaさんの警告動画2019年、サシャ・ストーン監督のもと、５Gをテーマに、点と点とを見事に繋ぎ合わせた天才的なドキュメンタリー＊live内容を一部カットしたアーカイブ版動画リンク②：・「あのNETFLIXが壊れた！！どうやら契約者の解約が止まらない？21日に55億ほど失ったとの事 こうして少しづつDS企業の利益減少になっている 例えばbig nameでいくと,EUにあるマックの２００店舗ほどがクローズ 減益減収のbig name企業は今後も増えていく DSボイコットを続けましょう！！ https://odysee.com/@TheQuartering:1/netflix-just-collapsed !-users-stop:4・EU議員らも頑張って何回か記者会見を開き「ワクチンや検査の義務化は場掛けていて権利人権の侵害となる！しかも平和的なデモ参加者に対してのポリスの酷すぎる対応は許されない！マクロンは【vaccineを受けていない人やvacccine passのない人はもう市民ではない】を言い放った 明らかにおかしいし間違っている 狂っている」いやこの「狂っている」はMIWのセリフね 続けてこのEU議員はイタリアの狂っている状況にも怒る「イタリアの島に住んでいる人達は本土に行くのにvaccine pass=green pass が無いとその島から出れない＝実質刑務所にいるのと変わらない」このような強い怒りの声明 直近のこのビデオを観て自分にできる事をしてほしい ただビデオ見て思うだけで行動しないチキン人間は今後は生き残れない 精神面と肉体面、または翻弄されて変な方向に行く 神も仏もご先祖様、そして命をかけ最後は犠牲になった数えきれない人々も、貴方の言動を見ている チキンでなくて今年のシンボルの虎になろう！ところでEU議長のDavid Sassoliの死に関しても私は怪しく思っている このMIWCHの常連視聴者でもある@FuerstBitmarckさんが張り付けてくれたこの記事には「欧州議会議長は「免疫系の併発症」のせいで亡くなりました」とあるが【彼はvaccine義務化反対してた drむなちゃんの様にやられたのかも？真相が知りたい よほど信頼できるマネーに翻弄されないドクターがいるなら別だが人の事は100%はわからない 病院行くと諸々される 基本は自然免疫力を高めて極力行かない方が身を守れる https://odysee.com/@MrCoffee:f/EU-MEP 's-rally-against-the-Convid-passport-tyranny:9・ルシファー組織の華麗なる誕生真実についての日本語訳で長い動画だが、全ての人類が頭に叩き込み、ルシファーらの計画をじゅちし、今後のサバイバルの知恵と術を得るに必須内容 これを知らずにサバイバルはありえないくらい重要この動画全て大事だが今行われている自然淘汰というか試されている事として諸々な誘惑と罠が仕掛けられている事を知るべき これらは今続いているだけでなく今後も何度もやってくるMIWCHを以前から見られている方はその自然淘汰の材料、世界的に実施されている諸々が判っていると思う なので今後も諸々仕掛けてくるが引っかからないでしょう https://www.bitchute.com/video/ma79pmdCk4Ly/?list=notifications& ;randomize=false・漠然と不安を感じながら生きている人、自分の生まれた意味、存在意義や使命がわからない人にとっても重要内容 https://www.bitchute.com/video/2p3RG0HTukVj/?list=notifications& ;randomize=false2022年の激動の年になってはや１か月半以上経過 諸々が少しづつ良い方向に進んでいるのでこのままDSボイコットをし続けたら更に良い方向に進むので頑張りましょう！それでは皆様、a bientot! Keywords trumpgodnwojapanilluminatijapanesejulianassangetiptrendmikeadamsantivaccinationpcrplandemicscamdemicodyseelinwoodmiwchshunsukefunaseomicronsyunsukefunasevaccinepassportmarburgmiwch3japaneseprisonkikujiminamide

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