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11.01.2021. Новости. Точное определение печати (Выпуск № 184 часть II (1)).
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8074 views • January 10, 2021
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Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:53 Откровение сестры о метки зверя. 666. https://www.youtube.com/watch?v=mmtolCiQ9xo.
19:43 Люцифераза - звериная метка человека. https://www.youtube.com/watch?v=dXGcyCyWPxY.
39:45 Паспорт вакцинированного будут выдавать на сайте госуслуг с января. https://www.interfax.ru/russia/743443.
40:23 Письмо слушателя. Сертификат о вакцинации КОВИД.
41:37 Мы решаем судьбу планеты. Мэндор. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=Fn8gChl4QoQ.
56:57 Пророчество старца Тавриона о будущем мира и России. Антихрист. Православие. Экуменизм. https://www.youtube.com/watch?v=UUv9e02xYj4&;feature=youtu.be
01:05:50 "ВАС БРОСЯТ НА АРЕНУ КО ЛЬВАМ!" СЛОВА СПАСИТЕЛЯ ОДНОМУ ГРЕЧЕСКОМУ СТАРЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=OtgizVVFFLc.
Сегодня мы поговорим о том, чем на самом деле является печать дьявола, это и вакцинация, и биометрия, и банковские карточки, и СНИЛС, и ИНН и прочее. Также поговорим о люцеферазе. Увидим, что уже будут выдаваться паспорта о вакцинации. Рассмотрим различные пророчества: от дьявола и от современных православных старцев.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:53 Откровение сестры о метки зверя. 666. https://www.youtube.com/watch?v=mmtolCiQ9xo.
19:43 Люцифераза - звериная метка человека. https://www.youtube.com/watch?v=dXGcyCyWPxY.
39:45 Паспорт вакцинированного будут выдавать на сайте госуслуг с января. https://www.interfax.ru/russia/743443.
40:23 Письмо слушателя. Сертификат о вакцинации КОВИД.
41:37 Мы решаем судьбу планеты. Мэндор. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=Fn8gChl4QoQ.
56:57 Пророчество старца Тавриона о будущем мира и России. Антихрист. Православие. Экуменизм. https://www.youtube.com/watch?v=UUv9e02xYj4&;feature=youtu.be
01:05:50 "ВАС БРОСЯТ НА АРЕНУ КО ЛЬВАМ!" СЛОВА СПАСИТЕЛЯ ОДНОМУ ГРЕЧЕСКОМУ СТАРЦУ. https://www.youtube.com/watch?v=OtgizVVFFLc.
Сегодня мы поговорим о том, чем на самом деле является печать дьявола, это и вакцинация, и биометрия, и банковские карточки, и СНИЛС, и ИНН и прочее. Также поговорим о люцеферазе. Увидим, что уже будут выдаваться паспорта о вакцинации. Рассмотрим различные пророчества: от дьявола и от современных православных старцев.
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