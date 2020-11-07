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Новости. Каждой прививке свой номер (№ 176 часть I (1))
Vera77
Vera77
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5629 views • November 07, 2020
Содержание:
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
03:02 О блокировании НОРМАЛЬНЫХ youtube-каналов. https://www.youtube.com/watch?v=BDhNPd2C8H4
04:36 Реклама, которая появляется при просмотре.
05:35 Как будет проводиться всеобщая вакцинация.
07:20 Резервный хостинг https://www.brighteon.com. Чем на самом деле является прививка от covid-19. https://www.brighteon.com/c5532b01-64f1-42d5-87fa-5ce15a5a6878
19:00 Чипирование путем всеобщей вакцинации.
25:10 Маннинг (электронные деньги).
29:15 Предсказание про вакцины в книге Паисия Святогорца СЛОВА.Том2 Духовное пробуждение.Часть 3-я О Духовной Отваге «1.О знамениях Вре-мён», написанная в 1987 году.
32:00 Что произойдет с теми кто примет печать Антихриста, предсказание АФОНСКОГО СТАРЦА ГАВРИИЛА. https://www.youtube.com/watch?v=-6SQ5dlw-s0&;feature=youtu.be
37:10 Подземный храм Антихриста
40:32 Проповедь схиархимандрита Иоанникия (Чихачёво). Пророчества.
https://www.youtube.com/watch?v=PxG7f3SOP2M&;feature=emb_logo
44:22 Подробный разбор проповеди схиархимандрита Иоанникия (Чихачёво).
1:01:22 Письмо слушателя. Росс гвардия арестовали настоятеля схиарх.Иоанникия Ефименко. Гонения‼️У старца схиархимадрида Иоанникия обыск‼️ https://www.youtube.com/watch?v=EsfVqazoT7U&;feature=youtu.be"
Сегодня мы поговорим о том как при помощи прививок будет проходить всеобщее чипирование людей, для получения всеобщего контроля над ними, что ускорит приход Антихриста.
Keywords
healthreligioncovid
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