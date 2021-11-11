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Los Osos Polares Reciben Otra Prórroga [Real Climate Science]
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30 views • November 11, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emisión de Real Climate Science [Tony Heller] del 2 de noviembre del 2021:
https://realclimatescience.com/there-is-no-climate-crisis/
El terrorismo del clima no se limita solo al intento de generar profecías autocumplidas mediante la intervención directa del clima (desde la década del '40 hay documentación del gobierno estadounidense sobre la realidad de la geoingeniería); se sustenta también en la constante manipulación de los datos, con omisiones y alteraciones que reescriben la historia de modo que se ajuste a la agenda política de los tecnócratas de las Naciones Unidas. Aún así sus predicciones no logran tener ninguna coherencia. Tony Heller hace más de una década que expone la manipulación de los conspiradores del clima con pruebas científicas, referencias históricas, capacidad analítica y una sana dosis de ironía. Su lealtad a la ciencia provocó que las agencias del pensamiento único lo desacrediten por todo el internet con páginas fraudulentas incluso, aunque no han podido refutar científicamente ni una sola de sus evidencias.
Heller es un medioambientalista de toda la vida. Licenciado en Geología con Máster en Ingeniería Eléctrica y especialización en Geoquímica. También es investigador en el área de geotérmica, termodinámica y volcanes, además de científico informático, entre otras muchas cosas.
Hace unos meses subtitulé este análisis detallado de James Corbett sobre la manipulación de datos que recomiendo:
https://odysee.com/@FLC:1/la-pesadilla-de-orwell-the-corbett-report-subtitulos-espa%C3%B1ol:c?r=7XeZRmQ8TM9nsg5byFP8rBe5uXn8JnQT
Buena fuente de información sobre los osos polares:
https://polarbearscience.com/2021/11/04/already-too-late-to-save-churchill-polar-bears-claim-a-false-ny-times-climate-change-cliche-for-cop26/
El Climate Gate del 2009 (con inicio en los 90's) con climatólogos mercenarios como Phil Jones y Michael E. Mann expuestos, entre otros: https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf
Propaganda actual, "Mujer canadiense se convierte en la primera paciente del mundo en ser diagnosticada con cambio climático":
https://www.breezyscroll.com/world/canadian-woman-becomes-worlds-first-patient-to-be-diagnosed-with-climate-change/
Emisión de Real Climate Science [Tony Heller] del 2 de noviembre del 2021:
https://realclimatescience.com/there-is-no-climate-crisis/
El terrorismo del clima no se limita solo al intento de generar profecías autocumplidas mediante la intervención directa del clima (desde la década del '40 hay documentación del gobierno estadounidense sobre la realidad de la geoingeniería); se sustenta también en la constante manipulación de los datos, con omisiones y alteraciones que reescriben la historia de modo que se ajuste a la agenda política de los tecnócratas de las Naciones Unidas. Aún así sus predicciones no logran tener ninguna coherencia. Tony Heller hace más de una década que expone la manipulación de los conspiradores del clima con pruebas científicas, referencias históricas, capacidad analítica y una sana dosis de ironía. Su lealtad a la ciencia provocó que las agencias del pensamiento único lo desacrediten por todo el internet con páginas fraudulentas incluso, aunque no han podido refutar científicamente ni una sola de sus evidencias.
Heller es un medioambientalista de toda la vida. Licenciado en Geología con Máster en Ingeniería Eléctrica y especialización en Geoquímica. También es investigador en el área de geotérmica, termodinámica y volcanes, además de científico informático, entre otras muchas cosas.
Hace unos meses subtitulé este análisis detallado de James Corbett sobre la manipulación de datos que recomiendo:
https://odysee.com/@FLC:1/la-pesadilla-de-orwell-the-corbett-report-subtitulos-espa%C3%B1ol:c?r=7XeZRmQ8TM9nsg5byFP8rBe5uXn8JnQT
Buena fuente de información sobre los osos polares:
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El Climate Gate del 2009 (con inicio en los 90's) con climatólogos mercenarios como Phil Jones y Michael E. Mann expuestos, entre otros: https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf
Propaganda actual, "Mujer canadiense se convierte en la primera paciente del mundo en ser diagnosticada con cambio climático":
https://www.breezyscroll.com/world/canadian-woman-becomes-worlds-first-patient-to-be-diagnosed-with-climate-change/
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