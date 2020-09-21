Nieuwe mafklapper, tevens rapper: Diego!

Vergeet De Haan want hier is Diego!

Diego stuurde ons een niet zo'n lief berichtje, maar aangezien we dat al een beetje gewend zijn en we ons ook graag sterk willen maken voor onbekend talent presenteren we met gepaste trots Diego!

Hoor die stem, luister naar de tekst en kijk vooral eens naar dat afgeleefde washok waar niet alleen dus gerapt wordt maar ook de was wordt gedaan en weinig schoongemaakt wordt. Maar hee, dat doet er niet toe, het gaat om het talent.

Diego, jij verdient absoluut een podium en we zijn niet boos hoor, want dankzij je wat onaardige berichtje (wat anderen zouden betitelen als een bedreiging) hebben we toch maar mooi een kijkje in je trieste leven mogen aanschouwen.

Dank je wel jongen!