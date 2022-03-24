© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MON PROCÈS pour l'affaire Securitas de Roissy de 2019 - Emmanuel Abété
Follow
0
Share
Report
0 view • March 24, 2022
Chaine Originale: https://www.youtube.com/channel/UCmtoewK3xyhRr8V6lJehIVw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Mq0f0VnlOH4
Emmanuel Abété est persécuté par les autorités française pour avoir osé dénoncer le harcelement moral d'un chef de la sécurité dans l'un des plus grand aéroport de france, roissy charle de gaulle qui d'apres d'autres nombreux témoignages harcelait nombre d'autres membres de la sécurité, au prétexte d'une simple phrase qui peut être mal interpretée, il est poursuivi par la justice depuis des années.
Description Originale:
"MON PROCÈS pour l'affaire Securitas de Roissy de 2019
Mail : [email protected]
Ma chaîne BitTube : https://bittube.tv/profile/EmmanuelAbete
Mon site internet : https://emmanuelabete.com
Emmanuel Abété 23 février 2022"
https://www.youtube.com/watch?v=Mq0f0VnlOH4
Emmanuel Abété est persécuté par les autorités française pour avoir osé dénoncer le harcelement moral d'un chef de la sécurité dans l'un des plus grand aéroport de france, roissy charle de gaulle qui d'apres d'autres nombreux témoignages harcelait nombre d'autres membres de la sécurité, au prétexte d'une simple phrase qui peut être mal interpretée, il est poursuivi par la justice depuis des années.
Description Originale:
"MON PROCÈS pour l'affaire Securitas de Roissy de 2019
Mail : [email protected]
Ma chaîne BitTube : https://bittube.tv/profile/EmmanuelAbete
Mon site internet : https://emmanuelabete.com
Emmanuel Abété 23 février 2022"
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.