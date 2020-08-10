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Κασιδιάρης ΒΥΘΙΣΑΤΕ ΤΟ ORUC REIS- - Όλη η Αλήθεια για τις εξελίξεις στην Ελληνική ΑΟΖ.
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51 views • August 10, 2020
Παρέμβαση στην έκτακτη εκπομπή της "Εξέγερσης Ελλήνων" μετά την εισβολή των τούρκων στην Ελληνική ΑΟΖ:
- Το Oruc Reis διεξάγει έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός της Ελληνικής ΑΟΖ (που αρνούνται να ανακηρύξουν οι αχρείοι κυβερνώντες)
- Οι διαρροές ότι "ο θόρυβος από τις προπέλες των πλοίων εμποδίζει τις έρευνες" είναι για τα πανηγύρια και αποδεικνύουν την προδοσία
- Το τουρκικό σκάφος πρέπει να βυθιστεί πάραυτα, γιατί παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία..
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ ΩΣ 7μμ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 9 ΟΜΟΝΟΙΑ)
- Το Oruc Reis διεξάγει έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός της Ελληνικής ΑΟΖ (που αρνούνται να ανακηρύξουν οι αχρείοι κυβερνώντες)
- Οι διαρροές ότι "ο θόρυβος από τις προπέλες των πλοίων εμποδίζει τις έρευνες" είναι για τα πανηγύρια και αποδεικνύουν την προδοσία
- Το τουρκικό σκάφος πρέπει να βυθιστεί πάραυτα, γιατί παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία..
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ ΩΣ 7μμ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 9 ΟΜΟΝΟΙΑ)
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